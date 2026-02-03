Y tế - Sức khỏe

TPHCM: 46 người nhập viện sau tiệc liên hoan cuối năm

SGGPO

Ngày 3-2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 46 trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại một bữa tiệc tất niên.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
Các bệnh nhân trong vụ việc là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa. Ngày 31-1, ngân hàng đặt tiệc tại nhà hàng G.M (xã Xuyên Mộc). Nhà hàng này vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên. Các món ăn gồm: ốc hương, gỏi sứa tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót.

Tham dự bữa tiệc có 170 người. Sau khi ăn, từ trưa 1-2 đến nay, nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nôn ói…

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện bệnh viện vẫn đang theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Tính đến chiều 3-2, có 16 trường hợp đã được bệnh viện cho thuốc về nhà uống và theo dõi. Bệnh viện cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TPHCM theo đúng quy định.

Công an TPHCM phối hợp với xã Xuyên Mộc tiến hành làm việc với cơ sở G.M, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

KHÁNH CHI

