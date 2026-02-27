Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Bộ Y tế yêu cầu xử lý khẩn vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp

SGGPO

Ngày 27-2, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã báo cáo vụ việc 19 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì H.N.

Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và nhập viện ngày 24-2. Hiện tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng người bệnh; đồng thời tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, điều tra dịch tễ.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý. Trong đó, ưu tiên cứu chữa bệnh nhân, xác minh nguồn cung nguyên liệu nghi gây ngộ độc và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Bộ Y tế chỉ đạo điều tra nguyên nhân, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Đồng thời cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến và bảo quản.

Tin liên quan
NGỌC PHÚC

Từ khóa

ăn bánh mì ngộ độc Đồng Tháp Hồng Ngự Sở Y tế Đồng Tháp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn