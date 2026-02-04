Y tế - Sức khỏe

Công bố 34 cơ sở kiểm nghiệm về ATTP, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thông quan thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông, thủy sản, sáng 4-2, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã công bố danh sách 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP.

Theo TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục ATTP, với 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP, các doanh nghiệp có thể gửi mẫu đến các đơn vị gần khu vực để được kiểm nghiệm. Đồng thời, cục cũng đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo đơn vị kiểm nghiệm tăng cường, phối hợp, thực hiện kiểm nghiệm để tránh gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Trước đó, tại hội nghị phổ biến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ATTP (Nghị định 46) và Nghị quyết 66 của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ, trong thời gian chờ sửa Luật ATTP, nhằm tháo gỡ các bất cập trước mắt, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tham mưu việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thông qua việc ban hành Nghị định 46 và Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

Kiểm nghiệm nông sản, hoa quả nhập khẩu

Theo ông Chu Quốc Thịnh, thời gian đầu, khi các quy định mới có hiệu lực, một số cửa khẩu, đặc biệt là đối với hàng nông sản nhập khẩu đã xảy ra tình trạng ách tắc, do các bên chưa kịp thích nghi với quy trình kiểm tra mới. Để tháo gỡ, các đơn vị đã ban hành hướng dẫn cho phép chuyển đổi linh hoạt phương thức kiểm tra, từ kiểm tra thông thường sang giảm kiểm tra đối với các lô hàng đủ điều kiện; tăng cường phối hợp giữa hải quan, cơ quan kiểm tra nhà nước tại địa phương và các đơn vị kỹ thuật. Đến nay, theo đánh giá của các cơ quan liên quan, vướng mắc cơ bản tại cảng và kho hàng đã được giải tỏa, quá trình thông quan dần ổn định trở lại.

Ông Chu Quốc Thịnh cho biết, việc đổi mới công tác kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và công thương đang được triển khai theo hướng phân cấp mạnh về địa phương, nhằm tăng tính chủ động, giảm ách tắc nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31-3, các địa phương phải hoàn tất việc rà soát, báo cáo năng lực và phương án tổ chức thực hiện. Từ ngày 1-4, cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Các viện, trung tâm kiểm nghiệm của Trung ương, cũng như các đơn vị tư nhân đủ điều kiện sẽ phối hợp với địa phương trong việc lấy mẫu, kiểm nghiệm theo phân công.

MINH KHANG

