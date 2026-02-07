Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả. Video Công an cung cấp

Tối 7-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực", quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng đang có hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của một công ty.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May - Chất lượng thay lời nói” và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của một công ty có địa chỉ ở miền Nam.

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua loại gạo sóc dẻo giá rẻ, có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của một công ty để đóng gói, bán cho Trần Kim T. (sinh năm 1972, trú phường Thành Sen) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho T. 2 tấn gạo giả nhãn hiệu nêu trên.

Lực lượng công an làm việc với Phạm Văn Hùng

Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng gạo giả nhãn hiệu mà Phạm Văn Hùng đã bán cho T. là 4,78 tấn. Số hàng hoá này cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và xác định trị giá khoảng 90 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận đã tiêu thụ số lượng lớn gạo giả nhãn hiệu khác cho nhiều người dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG