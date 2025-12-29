Nghỉ Tết Dương lịch 2026: Sôi động dịch vụ du lịch ngắn ngày

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới kéo dài 4 ngày nên nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng được ghi nhận tăng mạnh. Các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận tải, lưu trú… đồng loạt sôi động, nhất là thị trường du lịch ngắn ngày.

Phong phú hoạt động vui chơi, giải trí

Tại TPHCM, các điểm vui chơi đã tăng cường nhân viên phục vụ để đón lượng khách dự kiến tăng cao ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Công viên Văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm viên Sài Gòn cùng nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời sẵn sàng đón du khách.

Du khách thưởng thức món ăn tại lễ hội ẩm thực “Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh” diễn ra ở phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Song song đó, nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ. Tiêu biểu như lễ hội Hozo City Tet Fest 2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, mở màn chuỗi hoạt động âm nhạc - sáng tạo kéo dài 5 ngày và khép lại bằng buổi đếm ngược thời gian vào tối 31-12. Tại khu vực phía Đông TPHCM, lễ hội ẩm thực “Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh” diễn ra ở phường Vũng Tàu từ tối 27-12-2025 đến hết ngày 4-1-2026, dự kiến thu hút 30.000-60.000 lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch hấp dẫn.

Thông tin từ các khách sạn, nhà hàng nổi quanh khu vực sông Sài Gòn, nhu cầu đặt chỗ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa và tham dự chương trình nghệ thuật ngoài trời tăng mạnh. Nhiều khách sạn dọc các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và khu vực Công viên 23-9 ghi nhận lượng đặt phòng tăng 50%-100% so với ngày thường. Tại các khách sạn trung tâm có vị trí đẹp, phòng có ban công, rooftop bar hay nhà hàng trên cao gần như kín chỗ. Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc khách sạn Royal Saigon (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM), cho biết nhóm khách trẻ chiếm tỷ lệ lớn, ưu tiên không gian lưu trú - trải nghiệm - countdown cùng lúc. Đại diện nhà hàng nổi Elisa (số 5 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM) cũng cho hay lượng khách đặt chỗ tăng đáng kể, với mức giá ăn uống từ 2,98-3,98 triệu đồng/người.

Đối với lĩnh vực bán lẻ, các hệ thống AEON Mall Tân Phú Celadon, Co.opmart, MM Mega Market, GO!… tung loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá lên đến 100% (tùy mặt hàng), hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm do Sở Công thương TPHCM phát động.

Du lịch gần, trải nghiệm tại chỗ

Nhiều gia đình lựa chọn lịch trình 2-4 ngày ngay trong hoặc gần thành phố, kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực để đón mừng năm mới 2026. Chị Hoàng Thúy Anh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết, gia đình chị chọn chuyến đi Côn Đảo 4 ngày để đổi gió đầu năm nhưng vẫn thư thái, nhẹ nhàng. Trong khi đó, anh Phương Tâm Tuấn (phường Thủ Đức, TPHCM) dự định đưa cả nhà đến Vũng Tàu tắm biển, thư giãn mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Khách vui chơi tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM, tour nội địa mừng năm mới 2026 khách quan tâm nhiều đối với các tuyến đường bộ, đặc biệt là hành trình 4 ngày 3 đêm, giá từ 4-6 triệu đồng/người. Những điểm đến quen thuộc như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… tiếp tục dẫn đầu lượng đặt tour. Xu hướng “du lịch gần, trải nghiệm sâu” giúp du khách linh hoạt hơn về thời gian và chi phí, trong khi doanh nghiệp chuyển hướng thiết kế sản phẩm nhỏ gọn, đậm trải nghiệm bản địa, phù hợp nhóm gia đình trẻ và bạn trẻ thích dịch chuyển. Ở phân khúc tour nước ngoài, các điểm đến như Singapore, Lào… được ưu tiên nhờ di chuyển thuận tiện, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ. Du khách ưa chuộng lịch trình 3-4 đêm, tập trung tham quan trọng điểm, nén thời lượng nhưng không nén trải nghiệm, vừa đủ khám phá mà không tạo áp lực di chuyển.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi và đón năm mới của người dân, TPHCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giao thông công cộng trong dịp Tết Dương lịch 2026. Theo đó, toàn bộ hệ thống xe buýt và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ miễn vé trong ngày 1-1-2026; các bến xe liên tỉnh cam kết không tăng giá vé, đảm bảo đủ phương tiện phục vụ hành khách. Thị trường hàng không nội địa dịp Tết 2026 cũng “tăng nhiệt”. Giá vé tăng từ 10%-15% so với ngày thường nhưng vẫn còn nhiều lựa chọn. Các chặng Hà Nội - TPHCM từ 1,7-2,2 triệu đồng/chiều; TPHCM - Phú Quốc từ 1,1 triệu đồng/chiều; TPHCM - Côn Đảo từ 1,4-2,5 triệu đồng/chiều… Vietnam Airlines đồng thời triển khai giá ưu đãi đường bay mới TPHCM - Điện Biên từ 1,099 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí) đến hết 31-12-2025 và dự kiến tăng gần 270 chuyến bay nội địa giai đoạn từ ngày 1 đến 4-1-2026, tương đương khoảng 45.000 chỗ.

THI HỒNG