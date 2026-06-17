Cứu sống người bệnh đột quỵ não trong giờ vàng

Một người đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) cấp cứu và điều trị kịp thời ngay trong “giờ vàng”, giúp phục hồi gần như hoàn toàn chỉ sau 24 giờ.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Ngày 17-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) cho biết vừa cứu sống anh L.V.H. (38 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM) bị đột quỵ não trong giờ vàng.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đột ngột chóng mặt kèm yếu liệt nửa người trái tăng dần, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm nhập viện khoảng 3 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, vẫn còn trong “cửa sổ vàng” để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá lâm sàng, kích hoạt quy trình báo động đỏ và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm loại trừ xuất huyết não, đánh giá khả năng tái thông mạch. Trên cơ sở đó, người bệnh được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết ngay tại cơ sở 2, bảo đảm tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong điều trị đột quỵ.

Sau khi hoàn tất giai đoạn điều trị ban đầu và tình trạng ổn định, người bệnh được tiếp tục đánh giá chuyên sâu bằng các kỹ thuật hiện đại như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy mạch máu não đã tái thông tốt, không còn ghi nhận huyết khối hay tình trạng hẹp đáng kể. Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên sâu, người bệnh được chuyển tiếp đến Đơn vị Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) để được theo dõi và chăm sóc.

Chỉ sau 24 giờ điều trị, tình trạng của người bệnh được cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, không còn cảm giác tê yếu nửa người bên trái, khả năng vận động và giao tiếp phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng, kết hợp phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát và sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đột quỵ não hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi với nhiều yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp hoặc lối sống thiếu vận động.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn, “thời gian là não”, vì vậy việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc đau đầu dữ dội đột ngột và đưa người bệnh đến bệnh viện trong “giờ vàng” có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục.

“Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói đớ hay rối loạn ý thức xuất hiện đột ngột. Khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất để tận dụng “thời gian vàng”, nâng cao cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng”, BS-CK2 Võ Thúy Vân, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu; duy trì vận động thể lực đều đặn với tổng thời gian ít nhất 150 phút mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày; hạn chế căng thẳng, áp lực kéo dài; đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất.

THÀNH AN