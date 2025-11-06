Người cao tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề khi mắc cúm

Người cao tuổi là nhóm nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do cúm, bao gồm viêm phổi, nhồi máu cơ tim, nhập viện và thậm chí tử vong. Mối lo ngại này ngày càng gia tăng khi dân số Đông Nam Á đang già hóa nhanh chóng.

Đó là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo khoa học “Tiêm phòng Cúm: Lá chắn vững chắc cho tuổi vàng khỏe mạnh”, do Viện Kiểm định Quốc gia Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB – Việt Nam), Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn và Bệnh truyền nhiễm Malaysia (MyICID) tổ chức mới đây.

Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành và thu hút gần 700 chuyên gia y tế trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Các bác sĩ chia sẻ tại tọa đàm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ người trên 60 tuổi tại khu vực dự kiến tăng gần gấp đôi, từ 12,2% năm 2024 lên 22,9% vào năm 2050. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở người cao tuổi vẫn ở mức thấp, khiến hàng triệu người đối mặt nguy cơ gặp biến chứng nặng mỗi mùa cúm.

BS Steven C.L. Lim, Bệnh viện Raja Permaisuri Bainun, Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn và Bệnh truyền nhiễm Malaysia (MyICID) cho biết, người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất khi mắc cúm, do suy giảm miễn dịch theo tuổi tác, thể trạng yếu và các bệnh lý đi kèm.

“Cúm khiến các bệnh mạn tính trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ phải nhập viện và thậm chí tử vong. Tiêm phòng cúm nên được xem là một phần quan trọng trong chăm sóc tiêu chuẩn cho người cao tuổi - đặc biệt là nhóm có bệnh lý nền”, BS Steven C.L. Lim nói.

Đồng quan điểm, PGS-TS-BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, ở nhóm người cao tuổi tại Việt Nam, số ca nhập viện do cúm mỗi năm cao hơn 154%, và số ca tử vong mỗi năm cao hơn 700% so với nhóm tuổi 50–64.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở người từ 65 tuổi trở lên vẫn rất thấp - chỉ đạt 5,55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 75% mà WHO khuyến nghị.

“Vaccine phòng cúm bảo vệ đáng kể trước các hậu quả nghiêm trọng như nhập viện và biến chứng ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này", PGS-TS-BS Phạm Quang Thái khẳng định.

Nhiều quốc gia tại châu Á đang ghi nhận sự gia tăng mạnh số ca nhiễm cúm. Mùa mưa kéo dài đã làm gia tăng tốc độ lây truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm lan rộng nhanh chóng. Cụ thể, chỉ trong vòng một tuần, Thái Lan ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới. Vào ngày 3-10, Nhật Bản tuyên bố tình trạng dịch cúm trên phạm vi toàn quốc với hơn 6.000 ca nhiễm được ghi nhận trong một tuần. Tại Philippines, số ca cúm đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch... Xu hướng gia tăng tương tự cũng được ghi nhận tại Đài Loan và Singapore, cho thấy làn sóng cúm đang lan rộng trên quy mô khu vực.

THÀNH AN