Người lớn bất cẩn, bé gái gặp nạn

Một bé gái vô tình vịn tay ga xe máy khiến xe lao vào hàng rào, gây thương tích. Tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của người mẹ khi xuống xe nhưng không tắt máy.

Ngày 15-8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết đã tiếp nhận điều trị bé gái H.C.T. (26 tháng tuổi, tỉnh Tây Ninh) bị tai nạn nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện 2 giờ, mẹ chở bé bằng xe máy tay ga. Về đến nhà, mẹ xuống xe nhưng vẫn nổ máy. Bé gái ngồi phía trước, vô tình vịn vào tay ga làm xe lao thẳng vào hàng rào cửa sắt.

Tai nạn khiến bé đập mặt vào hàng rào, bụng và ngực đập vào phần đầu xe. Vùng mắt và môi chảy máu nhiều. Người nhà lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Thời điểm này, trẻ tỉnh, tiếp xúc được, tinh thần hốt hoảng. Bác sĩ kiểm tra và ghi nhận vết thương phức tạp ở mắt trái, rách mí mắt, rách môi. Kết quả chụp chẩn đoán hình ảnh không ghi nhận tổn thương nhãn cầu, không tổn thương nội sọ, dập phổi ít, nội tạng không tổn thương.

Ngay sau đó, trẻ được cầm máu vết thương, tiêm huyết thanh và vaccine uốn ván, khâu phục hồi vết thương mí mắt và môi. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, vết thương sạch khô, thị lực 2 mắt bình thường.

Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần cột dây đai an toàn khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy. Trường hợp trẻ ngồi phía trước, cần được lót đệm trên đầu xe để tránh va đập. Khi dừng và xuống xe, phụ huynh phải tắt máy và đưa trẻ xuống cùng, tránh tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

GIAO LINH