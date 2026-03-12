TPHCM rà soát, thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM vừa ra văn bản yêu cầu rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Ngày 12-3, Sở ATTP TPHCM cho biết vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố.

Một sản phẩm do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.

Theo đó, Sở ATTP TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để thu hồi các sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố, do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Các sản phẩm này được nêu tại Phụ lục 1 và 2 của Công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành.

742 sản phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội và nhà máy sản xuất đặt tại khối 8, xã Sóc Sơn, Hà Nội. Theo Cục ATTP - Bộ Y tế, việc thu hồi các sản phẩm này xuất phát từ kết quả điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm trên còn lưu thông, lực lượng chức năng phải tiến hành thu hồi ngay; cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Sở ATTP TPHCM.

Sở ATTP cũng khuyến cáo, người dân và các cơ sở kinh doanh ngừng kinh doanh, phân phối và sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc danh sách trên.

GIAO LINH