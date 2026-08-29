Pháp luật

Đâm chết vợ rồi trèo lên ngọn dừa trốn

SGGPO

Sau khi đâm chết vợ, nghi can N. trèo lên ngọn dừa sau nhà để trốn. Khi cảnh sát đến hiện trường thì đối tượng té xuống đất bị thương nặng.

Chiều 29-8, Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) đã bàn giao nghi can H.V.N. (44 tuổi, ngụ ấp An Thường, xã An Thạnh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra về hành vi "Giết người".

Do nghi can bị chấn thương cột sống nặng nên Trung tâm Y tế Cù Lao Dung đang làm thủ tục chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo người dân địa phương, chị N.T.V. (47 tuổi) là vợ của N. Khoảng 23 giờ ngày 28-8, con gái chị V. nghe tiếng động bên phòng ngủ của mẹ nên chạy sang thì thấy N. bóp cổ và dùng dao đâm nhiều nhát vào mẹ. Con gái chạy sang hàng xóm nhờ cứu giúp nhưng khi quay về người mẹ đã chết.

Sau đó, N. trèo lên ngọn dừa sau nhà để trốn. Trong lúc công an đến bảo vệ hiện trường thì N. bất ngờ té từ ngọn dừa xuống đất bất tỉnh và chấn thương nặng ở cột sống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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TUẤN QUANG

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