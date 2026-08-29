Vợ chồng mạo danh lương y, bán thuốc gia truyền chứa chất cấm

Mạo danh lương y, các đối tượng tự sản xuất “thuốc đông y gia truyền” để bán qua mạng xã hội.

Video: Khởi tố vụ án mạo danh “lương y”, bán thuốc đông y gia truyền chứa chất cấm

Ngày 29-8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Văn Mẩn (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1986, cùng trú xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1977, trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Mẩn và Thoa; Phương bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Fanpage của các đối tượng dùng để quảng cáo, bán thuốc. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo về việc sản phẩm được quảng cáo là “thuốc gia truyền chuyên trị bệnh viêm khớp, viêm mũi của lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam”, nhưng khi dùng, bệnh không hết mà có biểu hiện nặng hơn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng năm 2020, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương thấy nhiều người có nhu cầu mua sản phẩm chữa viêm khớp, viêm xoang mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Lương y Đỗ Thái Nam” nên nảy ý định sản xuất, bán kiếm lời.

Công an áp giải các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Dù không được đào tạo chuyên môn và không được cấp phép sản xuất, nhưng cả 2 vẫn mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn, tự sản xuất thuốc đông y.

Các đối tượng còn dựng “thương hiệu lương y” Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam để tạo niềm tin.

Công an lấy lời khai Huỳnh Văn Mẩn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Để sản phẩm có tác dụng giảm đau, chống viêm, Mẩn mua hỗn hợp thuốc tân dược của Thoa về tự phối trộn với nguyên liệu đông y, chế biến thành thuốc dạng viên hoặc bột, đóng gói, dán tem, nhãn mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu”, “Đông y Đỗ Thái Nam”.

Sau đó, vợ chồng Mẩn đưa lên mạng xã hội quảng cáo dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền chữa viêm khớp, viêm xoang.

Bên cạnh bán trực tiếp qua mạng cho người sử dụng, các đối tượng còn bán sỉ cho đầu mối tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Địa điểm các đối tượng sản xuất thuốc đông y chứa chất cấm. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ trên 1 tấn nguyên liệu để sản xuất thuốc, 50kg bột thuốc tân dược, hơn 100.000 sản phẩm hoàn thiện, 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, toàn bộ mẫu sản phẩm đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine.

Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30-6-2021 của Bộ Y tế.

Tang vật trong vụ án

Tang vật trong vụ án

THANH TUẤN - ĐỨC HẢI