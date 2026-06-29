Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, người đặt nền móng mô hình Trường - Viện tại Việt Nam, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đã qua đời rạng sáng 29-6, hưởng thọ 92 tuổi.

Ngày 29-6, Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin, Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã qua đời do tuổi cao, sức yếu. Giáo sư hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối (ảnh trái) tận hiến cho sự nghiệp y tế và giáo dục.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ông là nhà khoa học tài năng, người thầy lỗi lạc của các thế hệ bác sĩ, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam.

Ông là người đặt nền móng cho mô hình Trường – Viện đầu tiên tại Việt Nam cũng như cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày nay.

Trọn đời tận hiến, GS Nguyễn Đình Hối để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực.

Ông là người thầy của nhiều thế hệ cán bộ y tế, học viên và sinh viên ngành y, truyền lại những giá trị quý báu về y đức, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng.

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối qua đời ngày 29-6-2026, hưởng thọ 92 tuổi.

Bên cạnh công tác quản lý, GS Nguyễn Đình Hối đã để lại một di sản học thuật quý báu cho y học nước nhà.

Ông là tác giả của 6 sách chuyên khảo, chủ biên 10 tập “Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa”, bộ “Bách khoa thư bệnh học” và tham gia soạn thảo các cuốn từ điển Ngoại khoa Anh - Pháp - Việt và từ điển y học Anh - Pháp - Việt.

Ở vai trò nhà nghiên cứu, GS Nguyễn Đình Hối đã chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học lớn cùng hơn 70 công trình chuyên ngành giá trị.

Hướng về cộng đồng, GS còn sáng lập Câu lạc bộ Sức khỏe và Đời sống, mang những kiến thức y học phổ thông đến gần hơn với người dân.

Linh cữu GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, Số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ 00 ngày 29-6-2026 đến 8 giờ 30 phút ngày 1-7-2026. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 1-7-2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia Phía Nam; An táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, Phường Chánh Phú Hoà, TPHCM.

GS Nguyễn Đình Hối được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Nhà giáo Nhân dân (1996); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000); Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Giải thưởng Ngoại khoa Tôn Thất Tùng (2004); Giải thưởng “Thành tựu trọn đời – Lifetime Achievement Award” do Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Châu Á trao tặng.

Tin liên quan NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được vinh danh và trao giải cống hiến trọn đời

GIAO LINH