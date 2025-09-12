NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được vinh danh và trao giải cống hiến trọn đời

Giải thưởng Cống hiến trọn đời là giải thưởng uy tín, thể hiện sự ghi nhận của Bộ Y tế Việt Nam và Hiệp hội Quản lý bệnh viện châu Á dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á.

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối

Tối 11-9, tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội Quản lý bệnh viện châu Á tổ chức, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Cống hiến trọn đời (Lifetime Achievement Award) cho NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vì những đóng góp của ông đối với sự nghiệp y tế Việt Nam.

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 1960. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM. Dù gánh vác trọng trách quản lý, GS Nguyễn Đình Hối vẫn giữ vững tinh thần của một nhà giáo, thầy thuốc.

Trong sự nghiệp, ông hướng dẫn 23 luận án tiến sĩ, 9 chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp I và nội trú; chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học. Ông còn đảm nhiệm nhiệm vụ Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu...

Những đóng góp to lớn của ông đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 1985, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002 và 2009, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996, Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006, Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004...

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-9) thu hút trên 1.500 đại biểu từ trên 30 quốc gia tham dự. Hội nghị nhằm giúp các chủ sở hữu bệnh viện, giám đốc điều hành, giám đốc, bác sĩ và các lãnh đạo y tế có được những hiểu biết về tư duy quản lý mảng chăm sóc sức khỏe, an toàn người bệnh, trải nghiệm người bệnh, trải nghiệm nhân viên y tế, hệ thống thực hành và các giải pháp tốt nhất từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra một diễn đàn kết nối ở châu Á.

THÀNH SƠN