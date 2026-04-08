Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả "Màu hoa đỏ" qua đời ở tuổi 78

Ngày 8-4, gia đình nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cho hay ông qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1966, từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 tại chiến trường Lào. Trải nghiệm chiến tranh đã trở thành nguồn mạch chủ đạo trong sáng tác của ông, với những vần thơ chân thực, giàu cảm xúc về người lính và thân phận con người trong chiến tranh.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, từng giữ chức Trưởng ban Thơ. Ông cũng là học viên khóa I Trường viết văn Nguyễn Du, cái nôi đào tạo nhiều cây bút quan trọng của văn học Việt Nam đương đại.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều tập thơ như: Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay… cùng tiểu thuyết Tướng và lính và nhiều truyện ngắn, truyện vừa. Thơ ông giàu chất suy tư, dung dị mà ám ảnh, khắc họa rõ nét ký ức chiến tranh và vẻ đẹp con người Việt Nam.

Đặc biệt, bài thơ Màu hoa đỏ, sáng tác năm 1990 sau chuyến đi thực tế tại Vị Xuyên (Hà Giang), là một trong những tác phẩm tiêu biểu tri ân những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Tác phẩm sau đó được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành ca khúc nổi tiếng, sống mãi trong lòng nhiều thế hệ công chúng.

Ngoài ra, bài thơ Nếp nghĩ của ông từng được đưa vào đề thi Ngữ văn THPT, thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và sự đổi mới trong tư duy con người.

Ghi nhận những đóng góp cho văn học nước nhà, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2001.

