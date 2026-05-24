Tối 23-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM) Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026".

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL trao giải nhất cho 4 diễn viên có tiết mục thi diễn xuất sắc nhất Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi...

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - NSND Trịnh Thúy Mùi và Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trao giải nhì cho các diễn viên. Ảnh: THÚY BÌNH

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Nguyễn Xuân Bắc cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy trao giải nhì cho các diễn viên. Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn ca cảnh "Vịnh khúc hoài lang". Ảnh: THÚY BÌNH



Sau 8 buổi thi diễn, 36 thí sinh của 12 đơn vị nghệ thuật công lập, xã hội hóa, thuộc 12 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, lần lượt thi diễn 35 trích đoạn cải lương lịch sử, truyền thống cách mạng, tâm lý xã hội hiện đại… Các thí sinh đã nỗ lực thể hiện tài năng, sự sáng tạo trong kỹ thuật ca diễn, hóa thân nhân vật, để cống hiến cho cuộc thi những tiết mục trình diễn ấn tượng.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhất cho các diễn viên có tiết mục thi diễn đặc sắc nhất: Trương Trọng Nhân (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) với vai người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình; Nguyễn Thị Hà (nghệ danh Ngân Hà, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) vai phu nhân Macbeth trong trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth; Nguyễn Thị Bích Châm (nghệ danh Bích Trâm, Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment), vai Thị Bình trong trích đoạn Lôi vũ; Lê Hoàng Nghi (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ) vai Herostratus trong trích đoạn Kẻ đốt đền. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 9 giải nhì cho các diễn viên.

Tiết mục ca cảnh "Tiếng đàn kìm" mang đậm sắc màu nghệ thuật truyền thống dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH



Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, để ghi nhận tài năng, sự cố gắng hết mình của các diễn viên với vai diễn, trích đoạn dự thi và niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng đã trao tặng giải Diễn viên xuất sắc của Hội cho 10 diễn viên trẻ tài năng.

THÚY BÌNH