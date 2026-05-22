Khai mạc Trại sáng tác văn học đề tài “Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay”

Ngày 22-5, tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM), Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật khai mạc Trại sáng tác văn học với đề tài “Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay”.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM tặng hoa chúc mừng khai mạc trại sáng tác

Dự chương trình có Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; bà Đỗ Thị Thanh Thùy, Giám đốc Nhà sáng tác khu vực miền Nam cùng các nhà văn, nhà thơ tham gia trại sáng tác.

Phát biểu khai mạc, Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật nhấn mạnh hình tượng người lính hôm nay, những người ngày đêm lặng thầm gìn giữ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đó là người chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo; người lính trên thao trường; những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn…

Thực tiễn đang đặt ra cho văn học nghệ thuật những yêu cầu mới về tư duy sáng tạo, chiều sâu nhân văn và cách tiếp cận hiện thực. Làm thế nào để hình tượng người lính hiện lên chân thực, gần gũi nhưng vẫn mang tầm vóc của thời đại, đó vừa là trách nhiệm, vừa là khát vọng sáng tạo của mỗi người cầm bút.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ sẽ đi thực tế tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7. Từ đó tích lũy tư liệu, làm giàu cảm xúc và chất liệu sáng tạo cho các tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người lính hôm nay.

Hoạt động còn góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn các tác phẩm tham gia Cuộc thi Thơ và Kí năm 2026.

HẢI BÌNH