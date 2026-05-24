Binz kết hợp Phan Mạnh Quỳnh, Soobin, Obito trong album đầu tay

Tối 24-5, nghệ sĩ Binz ra mắt album đầu tay mang tên " Gặp lại", đánh dấu sự trở lại kể từ EP (đĩa nhạc mở rộng) " Keep cầm ca" . Đặc biệt, anh có sự kết hợp thú vị cùng Phan Mạnh Quỳnh, Soobin, Obito trong album này.

Với album đầu tay, Binz nỗ lực xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa âm nhạc (rap, hát) và thơ ca, văn học.

Gặp lại tựa như một chuyến du hành ngược thời gian, nơi người nghệ sĩ dũng cảm tìm về những góc khuất của quá khứ, nhặt nhạnh từng mảnh ghép ký ức và đối diện với nỗi sợ hãi để tự chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.

Xuyên suốt album cùng chuỗi hình ảnh visualizer (video kỹ xảo đồ họa hiệu ứng hình ảnh), khán giả có thể cảm nhận lộ trình trưởng thành đầy biến chuyển của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời: từ cậu bé cầm chai nước nghêu ngao hát trong bóng tối; lớn lên thành chàng thanh niên say mê cái đẹp; vươn đến đỉnh cao nghề nghiệp; chọn cách lùi lại trở thành người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh.

Gặp lại vì thế là một dấu mốc trưởng thành. Ở đó, những danh xưng như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan và Trung Đan của anh không còn tách biệt, mà là một.

Binz là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, đồng thời là thành viên thuộc SpaceSpeakers

Với 10 ca khúc, album đánh dấu sự kết hợp giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng: Phan Mạnh Quỳnh (Gặp lại), Hà Lê (ca khúc Nợ), Obito (Nếu) và SUGI (Không ai)...

Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz thể hiện chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ. Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ nhất là ở ca khúc Em khi Binz kết hợp cùng SOOBIN.

TIỂU TÂN