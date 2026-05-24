Giữ lửa đam mê cải lương từ một cuộc thi tài năng

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra tại TPHCM đã khép lại sau một tuần tranh tài sôi nổi. Từ các đêm thi diễn, khán giả đã thấy được sự trưởng thành của một lớp thế hệ nghệ sĩ mới, sẵn sàng kế thừa truyền thống rực rỡ của những người đi trước.

Tối 23-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM), Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở VH-TT TPHCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho các diễn viên có tiết mục trình diễn đặc sắc: Trương Trọng Nhân (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long); Nguyễn Thị Hà (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam); Nguyễn Thị Bích Châm (Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment); Lê Hoàng Nghi (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ).

Ngày hội nghề ý nghĩa

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 vừa là nơi để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, vừa là không gian khẳng định sức sống của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại. Cuộc thi còn là dịp để công chúng nhìn lại hành trình của nghệ thuật cải lương từ những buổi đờn ca tài tử bên mái nhà tranh, đến sân khấu rực rỡ ánh đèn và cả những khoảng lặng để sân khấu tìm hướng đi mới. Đó cũng chính là hành trình bền bỉ của một loại hình nghệ thuật luôn đổi thay để phù hợp với thời đại, nhưng chưa từng rời xa bản sắc riêng của mình.

Trên sân khấu của cuộc thi, khán giả đã được thưởng thức những giọng ca mới, những gương mặt trẻ thể hiện tài năng, niềm đam mê, tâm huyết và cả sáng tạo mới mẻ. Một số tiết mục đã tạo dấu ấn đẹp trong lòng người xem, như Dòng sông đỏ (diễn viên Trần Thị Trúc Phương, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Diễn kịch một mình (Trương Trọng Nhân, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long), Tùy hứng phu nhân Macbeth (Nguyễn Thị Hà, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam), Chất ngọc Cầm Thi giang (Võ Vũ Linh, Trung tâm văn hóa - nghệ thuật TP Cần Thơ), Ngạ quỷ (Võ Hoàng Dư, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ), Lôi vũ (Nguyễn Thị Bích Châm, Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment)…

Diễn viên Trương Trọng Nhân, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, với vai diễn người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Hồ Ngọc Trinh, Giám đốc Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, chia sẻ: “Cuộc thi lần này là cơ hội lớn cho các diễn viên cải lương, nhất là những gương mặt trẻ. Đến với cuộc thi, các diễn viên có thời gian chuẩn bị rất kỹ, từ chọn vai “đo ni đóng giày”, đến được hỗ trợ tập luyện với các bậc thầy trong nghề… Qua cuộc thi này, các diễn viên cải lương có thêm nhiều vốn liếng để phát huy sở trường ca, diễn của mình trên con đường nghệ thuật”.

Không quá đặt nặng về giải thưởng, NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, nêu ý kiến: “Sau nhiều buổi theo dõi các em thi tài, tôi thấy các em đã rất cố gắng vượt qua chính mình. Hy vọng mùa thi sau sẽ có thêm nhiều tài năng ở các địa phương cùng tham gia đông đảo, có như vậy mới rà soát kỹ được lực lượng diễn viên tài năng, để các đơn vị có phương hướng đào tạo, quan tâm đầu tư, giúp các em phát triển”.

Lớp trẻ vững vàng tiếp nối

Trong thành phần Hội đồng giám khảo, bên cạnh những tên tuổi nghệ sĩ thành danh lâu năm, có hai cái tên còn khá trẻ: NSND Quế Trân và NSƯT Võ Minh Lâm. Nếu NSND Quế Trân tiêu biểu cho thế hệ tiếp nối của những tài danh cải lương một thời như Thanh Tòng, Minh Vương, Lệ Thủy…, thì NSƯT Võ Minh Lâm lại là dấu ấn của thế hệ trẻ hiện nay.

NSƯT Ca Lê Hồng nhận định: “Sự góp mặt của một nghệ sĩ thế hệ trẻ như Võ Minh Lâm rất được kỳ vọng. Cùng với Quế Trân, hai nghệ sĩ này góp phần đem đến những cái nhìn, sự đánh giá mang tính tiếp nối giữa các thế hệ. Đặc biệt là những góc nhìn trẻ trung, gần gũi hơn với xu hướng giải trí nghệ thuật của khán giả ngày nay”.

Đánh giá tổng quan về cuộc thi, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho rằng, từ sự đổi mới từ hình thức tổ chức đến câu chuyện trẻ hóa thành viên Hội đồng giám khảo của cuộc thi, tất cả nhằm để tìm kiếm thế hệ kế thừa, chuẩn bị cho tương lai sân khấu cải lương. “Tương lai sân khấu là của lớp nghệ sĩ trẻ này. Thế hệ chúng tôi giờ như người đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để thế hệ tiếp nối trui rèn chuyên môn, tiếp cận được vai trò của những người làm sân khấu, đánh giá sân khấu. Và tại cuộc thi này, Quế Trân và Võ Minh Lâm đã làm rất tốt, có những đánh giá chính xác, sắc sảo, đồng thời cũng biết lắng nghe để tiếp nhận những quy chuẩn của nghệ thuật nhằm bổ sung kiến thức cho mình”, NSND Trần Ngọc Giàu nhận xét.

Trích đoạn "Chất ngọc Cầm Thi giang" của diễn viên Võ Vũ Linh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật TP Cần Thơ. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc thi đã khép lại, nhưng với những người trong cuộc, vẫn còn đó nhiều trăn trở. Đại diện nhiều đơn vị nghệ thuật bày tỏ sự lo lắng về một thế hệ nghệ sĩ có nguy cơ “chưa lớn đã già”; bởi không phải ở chỗ nào thì sân khấu cải lương cũng có điều kiện hoạt động hiệu quả. Ghi nhận những tâm tư này, NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ: “Chúng tôi cũng rất hiểu điều đó, thế hệ chúng tôi đã trải qua giai đoạn sân khấu cải lương gặp nhiều khó khăn. Cho nên, để nghệ thuật cải lương phát triển, bên cạnh những nỗ lực của các nghệ sĩ, còn đòi hỏi những người làm công tác quản lý nghệ thuật nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa sân khấu đến với khán giả. Có như vậy, nghệ thuật cải lương mới tiếp tục “sống” trong dòng chảy nghệ thuật đương đại”.

THÚY BÌNH