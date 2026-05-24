Phố núi rộn ràng cồng chiêng cuối tuần

Vào tối thứ bảy hàng tuần, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” được tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa, mang đến cho người dân và du khách cơ hội thưởng thức những nét đặc sắc văn hóa các dân tộc Gia Lai.

Video: Đội Nghệ nhân buôn Chơ Ma biểu diễn "Cồng chiêng cuối tuần" tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Triển khai từ tháng 3 đến hết tháng 12-2026, chương trình do Sở VH-TT-DL Gia Lai chủ trì, phối hợp các địa phương trong tỉnh tổ chức. Tham gia chương trình có các đoàn nghệ nhân các dân tộc Ba Na, Jrai, Chăm Hroi, H’rê… đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

"Cồng chiêng cuối tuần" là dịp để các nghệ nhân trong tỉnh trình diễn các giá trị văn hóa đặc sắc. Ảnh: HỮU PHÚC

Chương trình góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng, với các hoạt động gồm: giới thiệu văn hóa truyền thống của từng đơn vị; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, múa dân gian; tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Ghi nhận tại đêm cồng chiêng cuối tuần diễn ra tối 23-5, Đội nghệ nhân Jrai ở buôn Chơ Ma (xã Ia Pa) gồm 40 thành viên, mang đến những màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang đặc sắc với nhiều bài chiêng, điệu múa đậm bản sắc dân tộc. Đông đảo người dân và du khách quây quần theo dõi, hòa mình vào không khí sôi động của đêm diễn.

Đội nghệ nhân Jrai ở buôn Chơ Ma trình diễn cồng chiêng. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân và du khách hào hứng giao lưu cùng nghệ nhân, thưởng thức rượu cần, cổ vũ các tiết mục và hòa mình vào những điệu múa xoang đặc sắc. Không khí gần gũi, sôi động cùng những màn trình diễn cuốn hút đã tạo nên sự kết nối giữa nghệ nhân với người dân, du khách, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cồng chiêng giữa lòng phố núi Pleiku.

Biểu diễn trống. Ảnh: HỮU PHÚC

>>> Một số hình ảnh Đội nghệ nhân Jrai ở buôn Chơ Ma trình diễn cồng chiêng tại Chương trình Cồng chiêng cuối tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, tối 23-5:

Các em nhỏ hòa mình cùng nghệ nhân nhảy điệu xoang. Ảnh: HỮU PHÚC



Người dân thưởng thức rượu cần. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC