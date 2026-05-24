Cần mẫn giữ nghề

Trải qua nhiều thăng trầm, có lúc lò lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp) tưởng như phải đóng cửa, nhưng rồi bằng tình yêu nghề và trách nhiệm với tiền nhân, lò lu lại đỏ lửa; những chiếc lu, chiếc khạp, hũ… tiếp tục được ra đời.

Giữa nhịp sống hiện đại, những nghệ nhân ở lò lu Đại Hưng vẫn cần mẫn gìn giữ nghề truyền thống hơn 160 năm. Ảnh: NGUYỄN MINH MẪN

Với lịch sử trên 160 năm, từng được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Bình Dương trước đây, lò lu Đại Hưng hiện vẫn là một trong những nơi hiếm hoi còn giữ cách thức sản xuất thủ công truyền thống. Từ nguyên liệu giản dị và thân quen là đất sét thô, sau công đoạn xử lý phèn và tạp chất, đất sau đó được hòa với nước, nhồi kỹ và ủ, trở thành khối hồ dẻo quánh. Nhờ những đôi tay điêu luyện và nhịp nhàng của nghệ nhân, khối hồ kia đã nên hình nên dáng với nhiều sản phẩm khác nhau.

Mỗi ngày, lò lu Đại Hưng xuất xưởng khoảng 300 sản phẩm các loại. Những sản phẩm này không chỉ được phân phối và tiêu thụ ở khu vực Tây Nam bộ mà còn được đưa sang một số nước lân cận như Campuchia, Thái Lan. Đặc biệt, nơi đây cũng là địa điểm tham quan thú vị dành cho du khách muốn trải nghiệm một làng nghề truyền thống hơn 160 năm tuổi.

QUỲNH YÊN