Đại diện Tuyên Quang, Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang và chàng trai Nguyễn Hàn Việt đến từ Khánh Hòa vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hàn Việt đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Tối 23-5, Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 30 ứng viên nam, nữ.

Ban giám khảo gồm: NSND Lê Khanh (trưởng ban giám khảo); NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; nhà Báo Ngô Bá Lục; siêu mẫu Xuân Lan; Á vương Manhunt International 2018 Mai Tuấn Anh; Mister Supranational 2025 Swann Lavigne, Miss Earth Water 2025 - Hoa Hậu Trịnh Mỹ Anh; The Miss Globe 2025 Chayathanus Saradatta; Nam vương Du lịch Thế giới 2025 Hưng Nguyễn.

Đêm thi kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam. Các thí sinh trải qua một số phần thi trình diễn: trang phục thổ cẩm, trang phục đồ bơi, trang phục dạ hội, thi ứng xử.

Các thí sinh trình diễn trang phục thổ cẩm
Top 5 Bảng nữ
Top 6 Bảng nam

Chung cuộc, ở bảng nữ, danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 gọi tên Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang). Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về: Trần Thị Mỹ Phụng (An Giang); Đinh Ngọc Sa (Cà Mau); Lâm Thoại Linh (Cần Thơ); Nguyễn Lam Phương (Lai Châu).

Ở bảng nam, Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là Nguyễn Hàn Việt (Khánh Hòa). Các danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 thuộc về: Lâm Thoại Anh (Đắk Lắk); Bùi Quốc Huy (Ninh Bình); Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội); Nguyễn Văn Đức Tài (Bắc Ninh).

Top 5 Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 ở bảng nam và nữ. Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo năm nay 20 tuổi, cao 1m80. Cô là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có tình yêu sâu sắc với quê hương Tuyên Quang nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Nam Vương Nguyễn Hàn Việt 23 tuổi, cao 1m82. Anh mang trong mình 2 dòng máu Việt – Hàn và trong phần thi ứng xử, đã trả lời 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn. Hiện anh đang là sinh viên Trường Đại học Nha Trang, đồng thời là người mẫu.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo
Nam Vương Nguyễn Hàn Việt
TIỂU TÂN

