Cuộc đổi vai ở phòng vé

Mặc dù tuần qua chứng kiến sự thăng hạng của 3 phim ngoại nhập trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt nhưng doanh thu đều khá khiêm tốn. Tạm biệt Gohan có tổng doanh thu sau hơn 1 tuần công chiếu đạt chưa đến 20 tỷ đồng. Lập kỷ lục tại quê nhà với doanh thu hàng chục triệu USD nhưng tại Việt Nam, Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người hiện chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng. Trong các phim ngoại nhập, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới) lạc quan nhất với doanh thu hiện đạt khoảng 60 tỷ đồng, phần lớn nhờ sức hút bền bỉ của thương hiệu này với khán giả Việt.

Có thể thấy, dù vẫn được nhập khẩu ồ ạt, hiệu quả thương mại của phim ngoại lại suy giảm rõ rệt. Năm 2025, có hơn 300 phim ngoại phát hành tại Việt Nam - con số cao nhất kể từ năm 2019, nhưng doanh thu phòng vé chỉ chiếm khoảng 38%, số còn lại thuộc về các phim Việt. Nếu so với giai đoạn 2016-2019, thời điểm phim ngoại từng nắm khoảng 75% thị phần, thì mức sụt giảm gần một nửa.

Sự hụt hơi diễn ra ở hầu hết thể loại, kể cả những dòng phim từng được xem là “bảo chứng phòng vé”. Gần nhất, Super Mario thiên hà, Cuộc chiến sinh tử 2, Yêu nữ thích hàng hiệu 2, Michael… đều có doanh thu thấp hơn kỳ vọng. Các phần phim thương hiệu lớn sắp ra mắt như: Star Wars: Mandalorian và Grogu, Spider-Man: Brand New Day, Dune Part III hay Avengers: Doomsday... cũng được cho khó đạt doanh thu cao tại thị trường Việt Nam.

Phim Việt đang nâng chất từng ngày và đặc biệt sở hữu lợi thế bản địa về câu chuyện, cảm xúc, điều mà phim ngoại rất khó có được. Tuy nhiên, thị trường phim Việt thiếu vắng dòng phim hoạt hình, một trong những dòng phim quan trọng do khả năng tiếp cận khán giả gia đình. Chính vì thế, các phim hoạt hình đang được xem “phao cứu sinh” của phim ngoại. Hàng loạt dự án lớn sắp ra mắt: Doraemon 45, Minions và quái vật, Paw Patrol - phim khủng long, Conan Movie 29, Toy Story 5… được kỳ vọng sẽ kéo khán giả ra rạp.

Còn với các nhà sản xuất phim trong nước, miếng bánh hấp dẫn này cũng đang nằm trong tầm ngắm. Dù các thử nghiệm với Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Zombie Mắt lác, Wolfoo và Cuộc đua Tam giới chưa thật sự thành công nhưng đó vẫn là những bước đi đầu tiên cho tham vọng xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu khán giả trong nước.

HẢI DUY