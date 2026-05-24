Phim kinh dị Việt đầu tiên chạm mốc 200 tỷ đồng

Sau 39 ngày công chiếu, " Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, ghi dấu kỷ lục mới đối với dòng phim kinh dị Việt Nam.

Tối 23-5, phim chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau 39 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm ngày 15-4. Đồng thời, đây cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 200 tỷ đồng cùng 2,5 triệu khán giả ra rạp.

Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ xếp sau Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành) với gần 450 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng chính thức vượt qua Em chưa 18 để góp mặt trong top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi đây là tác phẩm có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia, vượt qua kỷ lục trước đó của Em chưa 18 với 172 tỷ đồng từ năm 2017.

Phim vẫn duy trì được sức hút sau hơn 1 tháng ra rạp. Ảnh: ĐPCC

Tính đến hiện tại, dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 6, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn có lượng khán giả khá ổn định, thường xuyên góp mặt trong top 5 lượng vé bán ra và doanh thu phòng vé trong ngày, bất chấp sự cạnh tranh của nhiều tác phẩm mới ra mắt.

Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết về loài quỷ khát máu chốn non cao Việt Nam. Phim giữ vững phong độ tại phòng vé trong nhiều tuần, liên tục ghi nhận những cột mốc doanh thu đáng chú ý.

Phim hiện vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY