Doraemon movie 45 áp đảo phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, Doraemon movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển tiếp tục duy trì thành tích phòng vé ấn tượng với doanh thu vượt trội.

Sau 3 ngày chiếu sớm (từ 15 đến 17-5), Doraemon movie 45 chính thức khởi chiếu từ ngày 22-5. Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến sáng 25-5, bộ phim hiện đã đạt tổng doanh thu hơn 94 tỷ đồng. Mỗi ngày, phim đều được duy trì số lượng suất chiếu rất cao, trung bình hơn 5.000 suất/ngày.

Doanh thu "Doraemon movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" tính đến sáng 25-5. Nguồn: Box Office Vietnam

Thành tích phòng vé ấn tượng của bộ phim đã tạo ra khoảng cách đáng kể so với các phim khác trên bảng xếp hạng phòng vé, kể cả các bom tấn nước ngoài.

Xếp vị trí số 2 tiếp tục là Tạm biệt Gohan khi bộ phim vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định. Bộ phim của điện ảnh Thái Lan hiện có tổng doanh thu gần 30 tỷ đồng.

Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người dù không bùng nổ về doanh thu nhưng vẫn có lượng khán giả ổn định, hiện đạt tổng doanh thu hơn 16 tỷ đồng.

Tuần qua, Star Wars: Mandalorian và Grogu - tác phẩm được đầu tư kinh phí sản xuất lên đến 165 triệu USD nhưng doanh thu tại thị trường Việt Nam khá ảm đạm. Phim chỉ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Một bộ phim kinh dị khác mới ra mắt là Làng trùng tang của điện ảnh Thái Lan cũng có doanh thu không cao, đạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên tính từ đầu năm 2026, top 5 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt hoàn toàn vắng bóng các phim nội địa.

Phim "Ốc mượn hồn" có các suất chiếu sớm trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Bám sát top 5 là Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện đã đạt tổng doanh thu phòng vé hơn 200 tỷ đồng và là bộ phim thứ 2 trong năm 2026 vượt qua cột mốc này.

Tuần này, Ốc mượn hồn - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau 6 năm vắng bóng sẽ có các suất chiếu sớm trong 3 ngày từ 29 đến 31-5 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 5-6.

Ngoài ra, loạt tác phẩm ngoại nhập cũng lên kế hoạch ra mắt trong tuần này gồm: Khách, Ngôi đền kì quái 5, Tây du ký đại náo, Kumanthong - Ác quỷ dẫn đường, Ba trợn...

HẢI DUY