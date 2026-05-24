“5 dòng chảy Bazan” giao lưu với bạn đọc tại TPHCM

Từ Gia Lai, 5 tác giả trẻ Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan và Võ Đình Duy đã cùng hội ngộ với bạn đọc trong chương trình “5 dòng chảy Bazan” tại Đường sách TPHCM, sáng 24-5.

Những năm gần đây, trên mảnh đất Tây Nguyên chứng kiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của 5 tác giả thuộc thế hệ 8X và 9X, gồm: Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan và Võ Đình Duy.

Các tác giả trẻ nổi bật của Gia Lai hiện nay, từ trái qua: Li Phan, Võ Đình Duy, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Thị Kim Sơn và Lê Vi Thủy

Các tác giả cùng sinh ra và trưởng thành trên vùng đất Tây Nguyên, xuất hiện trên văn đàn vào những thời điểm khác nhau nhưng họ đều lần lượt ghi dấu ấn với độc giả trong nước bởi sự đa dạng trong phong cách viết, nội lực mạnh mẽ, cá tính, mang đầy hơi thở của vùng đất Tây Nguyên.

Không chỉ xuất hiện đều đặn trên các ấn phẩm và tạp chí văn chương trên cả nước, các tác giả còn ghi dấu ấn ở những giải thưởng văn chương uy tín.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc đến chung vui cùng các tác giả trẻ

5 tác phẩm được ra mắt dịp này đều thuộc thể loại tiểu thuyết, gồm: Những đường thẳng song song (Lê Vi Thủy), Xoáy thời gian (Lê Thị Kim Sơn), Khói thiên di (Nguyễn Thị Thanh Thúy), Đáy sâu (Li Phan) và Thung ca vẫn chưa mưa (Võ Đình Duy). Trong đó, tiểu thuyết Khói thiên di đoạt giải C và Những đường thẳng song song đoạt giải khuyến khích.

Một số tác phẩm đã xuất bản của các tác giả đến từ Gia Lai

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho biết, việc 5 tác giả của Gia Lai đến TPHCM giao lưu và giới thiệu tác phẩm với đồng nghiệp và bạn đọc là một hoạt động nhiều ý nghĩa.

“Các bạn không chỉ đem những trang viết, những cuốn sách mà còn đem lại tình cảm tâm hồn, cả những trăn trở, niềm vui, nỗi buồn... Đây không phải là buổi ra mắt sách mà có ý nghĩa như một sự kiện văn hóa, mở đầu cho những kết nối giữa những vùng miền văn chương”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

HỒ SƠN