Nhà Trăm Cột - công trình giao thoa giữa kiến trúc Nam bộ và nhà rường Huế

Tọa lạc tại ấp Trung, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh, Nhà Trăm Cột là một trong những công trình mang vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc cổ tiêu biểu của Nam bộ và nhà rường Huế. Hiện nay, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều chi tiết văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Ngôi nhà được ông Trần Văn Hoa, từng giữ chức Hội đồng quận Cần Đước, thời Pháp thuộc khởi công xây dựng vào cuối thế kỷ XIX.

Theo bà Trần Thị Ngõ (79 tuổi, cháu nội ông Hoa, chủ nhân hiện tại của Nhà trăm cột), ông Trần Văn Hoa đã mời khoảng 15 nghệ nhân lành nghề từ Huế vào Nam, đồng thời tìm mua nhiều loại gỗ quý như cẩm lai, gõ đỏ, gỗ mật, căm xe để làm nhà.

Phải mất khoảng 5 năm thì Nhà Trăm cột mới hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, từ xây dựng phần thô đến chạm khắc, trang trí.

Hiện nay, Nhà Trăm cột do bà Trần Thị Ngõ ,cháu của ông Trần Văn Hoa - người xây dựng ngôi nhà, sở hữu, chăm nom

Nhà có diện tích xây dựng 882m², nằm trong khuôn viên rộng hơn 4.000m², chính diện hướng Tây Bắc. Công trình được dựng hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9m, mặt nền lát gạch tàu lục giác. Trên bình đồ, nhà có dạng chữ Quốc, kết cấu nhà rường theo kiểu xuyên trính, gồm 3 gian, 2 chái. Không gian phía trước được bố trí theo lối “ngoại khách - nội tự”, phía sau là nơi sinh hoạt của gia đình.

Điểm đặc biệt của công trình là hệ thống 120 cột gỗ, gồm cột tròn và cột vuông, được bố trí xuyên suốt ngôi nhà. Trải qua hơn 120 năm, nhiều cột gỗ quý vẫn giữ được độ bền chắc, hầu như không bị mối mọt.

Công trình được xây dựng theo kết cấu 3 gian, 2 chái, phía sau nhà từng là nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình

Theo các nhà nghiên cứu, Nhà Trăm Cột mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn với dấu ấn rõ nét của nhà rường Huế, đồng thời có sự giao thoa với văn hóa Nam bộ. Hệ thống vì kèo, xuyên, bao lam được chạm khắc công phu với các đề tài truyền thống như tứ linh, tứ quý, hoa sen, bát quả; bên cạnh đó còn xuất hiện những họa tiết mang ảnh hưởng mỹ thuật phương Tây như hoa hồng, chùm nho.

Ngôi nhà được lợp mái âm dương truyền thống

Ngày 27-9-1997, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Nhà Trăm Cột là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây còn là chứng tích phản ánh đời sống văn hóa, lịch sử của vùng đất Nam bộ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngôi Nhà Trăm cột, hơn 120 tuổi đời tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh:

Nhiều chi tiết trong ngôi nhà được chạm khắc rất tinh xảo

Điểm đặc sắc nhất của ngôi nhà là 120 cột được làm từ gỗ quý, đến nay vẫn còn rất chắc chắn, không có dấu hiệu hư hỏng

Toàn cảnh Nhà Trăm cột

Nhà Trăm Cột được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1997

QUANG VINH