Thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành phục vụ vận hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán thu phí ở đoạn đường cao tốc TPHCM - Long Thành và tổ chức nút giao để thông xe qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có trách nhiệm phối hợp Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) tổ chức thu phí đối với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, đối với phương tiện không có thông tin đầu vào, thực hiện tạo giao dịch OTC (Over the Counter - giao dịch xử lý thủ công tại quầy). Đối với phương tiện có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ (hoặc tùy tình hình thực tế) không có thông tin đầu ra, sẽ thực hiện tính và thu phí theo đầu ra tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai vận hành thu phí tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương án trên từ ngày 24-5. Trong đó, VEC triển khai phương án tổ chức hướng dẫn, bố trí phân làn thu phí đầu ra riêng cho các phương tiện đi vào từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bảo đảm an toàn, thông suốt.

Đồng thời, VEC chủ động bố trí, tăng cường nhân sự trực vận hành tại các làn thu phí đầu ra để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đối với các phương tiện phát sinh vướng mắc trong quá trình thu phí; phối hợp kiểm tra, rà soát và xử lý các giao dịch bất thường, bảo đảm công tác thu phí được thực hiện liên tục và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

VETC và VDTC phối hợp chặt chẽ, có giải pháp để tạo giao dịch OTC, hậu kiểm, đối soát và thu phí phù hợp với phương án thu phí. Trường hợp các đơn vị liên quan đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra, rà soát, hậu kiểm, đối soát và xác minh thông tin theo quy định nhưng không đủ cơ sở dữ liệu để xác định chính xác hành trình phương tiện; hoặc trường hợp chủ phương tiện, khách hàng không hợp tác trong quá trình xác minh, truy thu, thì đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện truy thu theo quy định.

Trước đó, ngày 18-5, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Đồng Nai đã cho xe đi vào ở nút giao Võ Nguyên Giáp để khai thác tạm đồng bộ toàn tuyến dài gần 54km. Tuy nhiên, theo phương án khai thác tạm, nút giao Bưng Môn (phường Long Thành) đã đóng lại để tránh xung đột với dòng xe chạy tốc độ cao, dẫn đến việc tài xế mất nhiều thời gian để lên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

UBND TP Đồng Nai kiến nghị đưa vào khai thác tạm nút giao giữa đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến T2 với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

