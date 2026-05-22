Vĩnh Long: Khởi tố 102 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong hơn 1 năm

Chiều 22-5, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến tháng 4-2026.

Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Nguyễn Thị Nga làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 614.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 14,44% dân số; trong đó có hơn 8.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 30.100 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng đã khởi tố 102 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 95 bị can. Riêng năm 2025, số vụ khởi tố giảm 10 vụ so với năm 2024.

Các vụ việc chủ yếu liên quan người quen, người thân hoặc đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của trẻ em và sự lơ là của gia đình để thực hiện hành vi vi phạm. Các trường hợp trẻ em bị xâm hại đều được hỗ trợ tư vấn tâm lý, can thiệp và hỗ trợ theo quy định. Tỉnh đã hỗ trợ cho 30 trường hợp trẻ em bị xâm hại với tổng kinh phí 225 triệu đồng. Thời gian qua, tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra đã làm việc tại xã Càng Long để khảo sát thực tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Theo báo cáo của địa phương, xã hiện có hơn 8.700 trẻ em, trong đó có 14 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm 2025 đến nay, địa phương ghi nhận 1 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước, chưa ghi nhận vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Qua làm việc, đoàn công tác ghi nhận Vĩnh Long đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là công tác tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em tại cơ sở.

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như nguồn lực dành cho công tác trẻ em còn hạn chế; đội ngũ cán bộ phụ trách trẻ em tại cơ sở phần lớn kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu, do mới được phân công sau sáp nhập đơn vị hành chính; công tác phối hợp liên ngành có lúc chưa thật sự đồng bộ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em ở khu vực nông thôn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ngành, quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở; đẩy mạnh truyền thông, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và huy động thêm nguồn lực để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

