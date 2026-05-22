TPHCM họp mặt cộng đồng Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447

Chiều 22-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực có đông tín đồ Hồi giáo sinh sống tập trung trên địa bàn TPHCM nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447 - Dương lịch 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn chủ trì buổi họp mặt.

Ông Mohamed Zakir - Husain, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) TPHCM chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Mohamed Zakir - Husain, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) TPHCM cho biết, cộng đồng Hồi giáo TPHCM trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp chính quyền Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Muslim sinh hoạt tín ngưỡng, sửa chữa thánh đường, tổ chức các ngày lễ trọng đại và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Mối quan hệ gắn bó, tôn trọng và đồng hành giữa chính quyền các cấp với cộng đồng Hồi giáo Thành phố ngày càng được củng cố tốt đẹp; thể hiện sinh động chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn trao quà cho Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu, nhấn mạnh, đại lễ Raya Idil Adha năm nay diễn ra trong thời điểm nhân dân Thành phố và cả nước phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhận định, những kết quả TPHCM đạt được trong thời gian qua đều có sự chung tay, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tại TPHCM.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà chúc mừng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng tri ân những đóng góp của Cộng đồng Hồi giáo (Islam) và tin tưởng quý chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội,… góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Thánh đường, Tiểu Thánh đường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

