Nhiều chương trình nghệ thuật hướng về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 20-1, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết, nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, quy mô và giàu giá trị tư tưởng được tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng của ”Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn vở cải lương lịch sử Mặt trời đêm thế kỷ do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng, sẽ diễn ra tối 24-1 tại Nhà hát Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

Tác phẩm do NSND Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn, chuyển thể từ kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh, khắc họa hình tượng Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ ở chiều sâu nhân văn. Vở diễn không chỉ tái hiện những chiến công lẫy lừng, mà còn đi sâu vào thế giới nội tâm của người anh hùng áo vải, phản ánh những trăn trở trước vận mệnh dân tộc trong bối cảnh lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ XVIII.

Chương trình hòa nhạc "Khát vọng mùa Xuân"

Trước đó, nhiều đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VH-TT-DL đã tổ chức các chương trình chào mừng Đại hội XIV với nhiều loại hình phong phú như ca múa nhạc, giao hưởng, kịch nói, xiếc, múa rối, nghệ thuật đương đại.

Có thể kể đến một số chương trình như: Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên); Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật Khát vọng mùa Xuân tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội); Nhà hát Tuổi trẻ với vở diễn Trái tim người dẫn đường tại Rạp Tuổi trẻ (Hà Nội); Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng tại sân khấu 16 Lê Thái Tổ (Hà Nội); Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân và vở diễn Trần Nhân Tông tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội); Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) và diễn vở Điều còn lại tại Hà Nội...

VĨNH XUÂN