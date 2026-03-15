Nhiều đặc khu hoàn tất bầu cử sớm, 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Toàn bộ cử tri tại đặc khu Trường Sa, đặc khu Phú Quý và đặc khu Cồn Cỏ đã hoàn thành việc thực hiện quyền bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Ngày 15-3, hòa chung không khí bầu cử của cả nước, khu vực bỏ phiếu số 14 trên đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 11 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ cử tri tại đặc khu Trường Sa đã hoàn thành việc thực hiện quyền bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau kỳ bầu cử năm 2021. Trước đó, 20 khu vực bỏ phiếu khác tại đặc khu Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm theo kế hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa) nô nức tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14

Do điều kiện địa lý xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt, công tác chuẩn bị bầu cử trên đảo được triển khai từ rất sớm, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và tài liệu bầu cử đến tay cử tri đúng quy định. Tại khu vực bỏ phiếu số 14, ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác trên đảo, còn có gần 50 ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực vào đảo tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 1.123 khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đặc khu Trường Sa, đến trưa 15-3, xã Tây Khánh Sơn và xã Phước Hà cũng đã hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

* Đến 15 giờ ngày 15-3, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Chiều 15-3, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cho biết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn đã hoàn tất vào 15 giờ cùng ngày, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

Cử tri đặc khu Phú Quý nô nức đi bầu cử

Cùng với cử tri cả nước, trong ngày 15-3, cử tri trên địa bàn đặc khu Phú Quý đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại các khu dân cư, không khí ngày hội bầu cử diễn ra sôi nổi, trật tự. Nhiều ngư dân tranh thủ đi bỏ phiếu sớm trước khi ra khơi đánh bắt hải sản; các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức và cử tri cao tuổi đều tích cực tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Đặc khu Phú Quý hoàn tất công tác bầu cử vào 15 giờ ngày 15-3

Theo UBND đặc khu Phú Quý, toàn địa bàn có 21 khu vực bỏ phiếu. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả 21/21 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình; an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ bầu cử được đảm bảo. Ngày hội bầu cử trên địa bàn đặc khu Phú Quý diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

* Chiều 15-3, Ủy ban Bầu cử đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, đến 11 giờ cùng ngày, 100% cử tri trên đảo đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Song, Tổ bầu cử tiếp tục duy trì hoạt động nhằm tạo điều kiện cho cử tri vãng lai là ngư dân đánh bắt trên biển chưa kịp vào bờ, có thể ghé đảo tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri đặc khu Cồn Cỏ tham gia bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước, cử tri đặc khu Cồn Cỏ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Toàn đặc khu bố trí 1 khu vực bỏ phiếu và thành lập 1 tổ bầu cử để phục vụ cử tri. Tổng số cử tri tại thời điểm niêm yết là 378 người. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển thực hiện quyền bầu cử, Tổ bầu cử số 1 đã bố trí tàu và lực lượng đưa hòm phiếu phụ ra các tàu đang làm nhiệm vụ để các cử tri thuộc lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải đội dân quân thường trực và Hải quân bỏ phiếu theo quy định.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG - VĂN THẮNG