Bầu cử sớm tại 12 xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An, gần 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Tại 55 khu vực bầu cử sớm thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao. Trong đó, có 48 khu vực bầu cử có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Sáng 13-3, cử tri tại bản Phồng (xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An)bỏ phiếu bầu cử

Ngày 14-3, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày 13-3, tại 55 khu vực bầu cử sớm thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã có 12.643/12.691 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Có 48/55 khu vực bầu cử có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, bình quân tỷ lệ cử tri đi bầu tại 55 khu vực bầu cử sớm đạt 99,62%. Với những cử tri lớn tuổi, ốm đau hoặc đi lại khó khăn, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để đảm bảo mọi người đều thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định.

Các khu vực bỏ phiếu sớm nằm ở địa bàn 12 xã miền núi, biên giới tại tỉnh Nghệ An gồm: Huồi Tụ (13 khu vực), Na Ngoi (9 khu vực), Mường Típ (7 khu vực), Châu Khê (5 khu vực), Tri Lễ (4 khu vực), Bắc Lý (3 khu vực), Mỹ Lý (3 khu vực), Môn Sơn (3 khu vực), Tam Thái (3 khu vực), Keng Đu (2 khu vực), Mường Quàng (2 khu vực) và Hữu Khuông (1 khu vực). Đây là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, một số nơi thường bị chia cắt.

DƯƠNG QUANG