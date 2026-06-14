Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra từ ngày 17 đến 18-6 tại TP Kazan, Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp phụ trách ASEAN của Việt Nam, đã có cuộc trả lời báo chí về chuyến công tác đặc biệt này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

* PHÓNG VIÊN: Xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga lần này có ý nghĩa như thế nào?

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐẶNG HOÀNG GIANG: Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam.

Tiếp nối những đóng góp chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và việc đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) vừa qua, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập niên qua.

* Theo Thứ trưởng, trong trọng tâm của chuyến công tác, đâu là những ưu tiên lớn của Việt Nam nhằm đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN - Nga những năm tới?

- Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị Cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030. Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn sau:

Trước hết, Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, như: thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng.

Thứ hai, Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu. Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực, giúp quan hệ ASEAN - Nga không chỉ dừng ở trao đổi chính trị, mà còn tạo thêm lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai bên.

Thứ ba, Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển; củng cố lòng tin giữa ASEAN với Nga cũng như giữa các đối tác trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Cuộc hội kiến sẽ là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga.

* Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN - Nga, thưa Thứ trưởng?

- Quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN - Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2018. Được tổ chức sau gần 5 năm kể từ Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga trực tuyến tháng 10-2021, hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế Nga ở khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đó, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga sẽ tập trung vào 3 trọng tâm lớn sau:

Một là, thông qua rà soát toàn diện quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, rào cản hợp tác, đề xuất các định hướng mới, lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cơ hội tăng cường liên kết, hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực Á - Âu.

Hai là, các lãnh đạo ASEAN - Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược, cùng ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ba là, hội nghị dự kiến thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác ASEAN - Nga trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga trong tình hình mới.

Tôi tin tưởng rằng, với ý nghĩa đặc biệt, chương trình làm việc phong phú và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam, chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, là cầu nối tin cậy trong ASEAN và là đối tác thủy chung, chân thành của Liên bang Nga.

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TTXVN