Nhiều thiếu sót tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 104/KL-TT về việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót cần chấn chỉnh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Theo kết luận thanh tra, chế độ kế toán và quản lý tài chính của bệnh viện còn có những tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, một số chứng từ chi tiền các khoản bồi dưỡng dịch vụ mổ ngoài giờ, bồi dưỡng giường dịch vụ khu VIP (dịch vụ chất lượng cao), bồi dưỡng dịch vụ xe vận chuyển bệnh nhân cho lãnh đạo, nhân viên của bệnh viện không thực hiện chuyển khoản mà chi bằng tiền mặt là không đúng quy định; bệnh viện không lập hóa đơn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại thời điểm BHXH TP Long Khánh hoàn thành quyết toán chi phí khám chữa bệnh; bệnh viện đã ghi nhận trên báo cáo tài chính lãi ngân hàng với số tiền hơn 162 triệu đồng nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp…

Trách nhiệm đối với những tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc về Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cùng Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách, Kế toán trưởng, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Vật tư y tế và trang thiết bị, Phòng Dược và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Từ kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai giao Trưởng đoàn thanh tra tham mưu quyết định thu hồi số tiền hơn 430 triệu đồng của bệnh viện để chờ xử lý, bao gồm: số tiền thu chênh lệch giữa giá ngày giường dịch vụ và giá ngày giường dịch vụ theo yêu cầu là hơn 301 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động năm 2024 chưa nộp là hơn 34,8 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 áp dụng chưa đúng tỷ lệ là hơn 81 triệu đồng và thuế giá trị gia tăng là hơn 12,7 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền về các nội dung tồn tại, thiếu sót.

PHÚ NGÂN