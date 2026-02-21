Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người hỏng mắt do pháo

Ngày 21-2, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ, trong đó phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo các bác sĩ, phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng với các tổn thương như: rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi.

Trong số các nạn nhân của pháo nổ có một bệnh nhi 10 tuổi (ở Hà Nội), nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, rồi giấu cha mẹ khi đốt. Hậu quả, nạn nhân bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực trầm trọng.

Trường hợp khác là một nữ bệnh nhân 48 tuổi (ở Hà Tĩnh) khi đi chúc tết bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt, gây tổn thương toàn bộ nhãn cầu, mi mắt trên dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não… khiến thị lực không thể cứu vãn.

Hai trường hợp bị tổn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Trong khi đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính từ ngày 14-2 đến ngày 21-2 đã tiếp nhận khám, cấp cứu khoảng 800 bệnh nhân, trong đó có 28 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn pháo hoa, pháo tự chế và 5 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế.

Thống kê của Bộ Y tế từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước cho thấy, tính từ ngày 14 tới 20-2, toàn quốc 316 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa với 12 ca tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám mắt cho 1 trường bị tai nạn do pháo nổ

Theo một số chuyên gia y tế, trong các trường hợp tai nạn pháo nổ, pháo hoa, trẻ em thường là đối tượng có nguy cơ cao bởi hay tò mò, thích nghịch và xem đốt pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý nguy hiểm. Trẻ thường không biết chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Do đó, chỉ một chút lơ là của người lớn cộng với sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ có thể dẫn đến những tai nạn rất đáng tiếc.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn ở mắt do pháo, nạn nhân không được dụi mắt, không tự ý lấy dị vật ra, không nhỏ thuốc tùy tiện; người bệnh cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.

MINH KHANG