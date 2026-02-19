Việt Nam có “siêu máy” điều trị ung thư bằng Proton gần 2.000 tỷ đồng

Chiều 18-2, tại Washington, DC (Mỹ), hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Mevion ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit), trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Tổng Bí Thư Tô Lâm và đoàn biểu cấp cao, cùng đại diện Bộ Thương mại Mỹ gồm Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ David Fogel và Thứ trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael G. DeSombre chứng kiến buổi lễ.

Toàn cảnh buổi ký kết

Hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Phiên bản cao cấp này đã được FDA cấp phép sử dụng vào tháng 10-2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị.

Tại châu Á, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy" xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI, mở ra cơ hội để người bệnh dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất ở ngay trong nước.

Theo TS-BS-CK2 Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton được xem là bước tiến đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư.

Nếu trước đây, xạ trị Proton với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia) thì kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”.

AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành, ít tác dụng phụ hơn.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết, đây là là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với hệ thống bệnh viện mà còn là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế trong nước tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư.

THÀNH SƠN