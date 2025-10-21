Tổng thống Cộng hòa Nam Phi sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24-10.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Cape Town, Nam Phi. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Nam Phi hiện là nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Các ngành kinh tế chủ đạo gồm khai khoáng, vận tải, du lịch, nông nghiệp... Nam Phi sản xuất khoảng 4 triệu tấn crôm/năm (chiếm 60% lượng giao dịch crôm trên thị trường thế giới), đứng đầu thế giới về xuất khẩu vàng, thứ 2 thế giới về sản xuất platinum, thứ 4 thế giới về sản xuất rượu vang.

Nam Phi đang tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, đa phương hóa, bình đẳng cùng có lợi, đề cao chủ nghĩa quốc tế tiến bộ và phát triển tình đoàn kết có nguyên tắc, ưu tiên hợp tác với các nước trong khu vực và cân bằng quan hệ với các nước lớn.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-12-1993. Hiện Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 7-2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Hai nước cũng có hợp tác tốt tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương. Gần đây, Nam Phi ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Về hợp tác địa phương, TP Hà Nội đã ký Thỏa thuận hợp tác với TP Tshwane năm 2007, TPHCM với TP Johannesburg năm 2009. Hiện TP Hải Phòng đang tìm hiểu khả năng hợp tác với TP Durban.

BÍCH QUYÊN