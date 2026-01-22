Nhìn lại di sản học thuật và niềm đam mê cổ ngoạn của học giả Vương Hồng Sển

Sáng 22-1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp tổ chức chương trình “Trăm năm sử Việt” và tọa đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông (1996 - 2026).

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn (bên trái) chia sẻ về phong cách sưu tầm cổ ngoạn của học giả Vương Hồng Sển tại tọa đàm

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử như Nguyễn Đình Tư, Nguyễn Thị Hậu, Trần Đình Sơn… và những người yêu mến di sản của học giả Vương Hồng Sển.

Học giả Vương Hồng Sển (1902-1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của đời sống văn hóa - học thuật miền Nam thế kỷ XX. Gắn bó với Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử TPHCM) từ năm 1947, ông từng đảm nhiệm chức vụ Quản thủ viện trong giai đoạn 1956-1963. Không chỉ là người làm công tác bảo tàng chuyên nghiệp, ông còn là học giả uyên bác, dành trọn tâm huyết cho nghiên cứu văn hóa và sưu tầm cổ ngoạn.

Trong suốt cuộc đời, học giả Vương Hồng Sển đã dày công sưu tập 849 hiện vật, đa dạng về chất liệu, loại hình và xuất xứ. Nhiều nhóm hiện vật trong bộ sưu tập được giới chuyên môn đánh giá cao, tiêu biểu như đồ gỗ chạm khắc Việt Nam, gốm sứ Trung Quốc thời Minh - Thanh, đặc biệt là nhóm gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất (đồ gốm ký kiểu) - mảng hiện vật mang giá trị lịch sử, mỹ thuật và học thuật nổi bật.

Các hiện vật trong bộ sưu tập của học giả Vương Hồng Sển được lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Năm 1996, trước khi qua đời, học giả Vương Hồng Sển đã lập di chúc hiến tặng bộ sưu tập cổ vật cho Nhà nước. Bảo tàng Lịch sử TPHCM là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, quản lý và bảo quản bộ sưu tập. Trong 30 năm qua, bảo tàng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy giá trị di sản, từ nghiên cứu, xuất bản, xây dựng câu chuyện hiện vật đến tổ chức trưng bày dưới nhiều hình thức.

Thông tin tại tọa đàm, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM cho biết: hiện bộ sưu tập của học giả Vương Hồng Sển tại bảo tàng gồm 849 hiện vật. Năm 2025, bảo tàng đã tiến hành chỉnh lý toàn diện phòng trưng bày, hướng tới phát huy hiệu quả giá trị di sản gắn với ứng dụng công nghệ số. Với diện tích khoảng 50m², nội dung trưng bày được điều chỉnh theo hướng tập trung, lựa chọn chủ đề xuyên suốt.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn nói: “Vương Hồng Sển thường ví cổ vật như những người bạn tri kỷ, không thể rời xa. Những nét tính cách ấy thể hiện rõ qua tác phẩm cũng như sinh hoạt đời thường của ông”.

Chương trình và tọa đàm không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của học giả Vương Hồng Sển đối với nghiên cứu văn hóa và bảo tồn di sản, mà còn góp phần lan tỏa giá trị học thuật, tinh thần trân trọng di sản đến công chúng hôm nay.

THIÊN BÌNH