5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ gian lận qua ngân hàng được ngăn chặn

Hệ thống SIMO cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.

Ngày 2-7, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến hết ngày 29-6, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán do NHNN chủ trì (SIMO), đã triển khai tới khách hàng của 12 tổ chức tín dụng (TCTD) và 3 trung gian thanh toán.

Qua đó, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 5.200 tỷ đồng.



Ngoài ra, tính đến ngày 26-6, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt 100% số tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Hiện có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai xác thực trên điện thoại bằng căn cước công dân gắn chip; 64 TCTD triển khai thiết bị đọc căn cước tại quầy; 22 TCTD và 7 trung gian thanh toán đã tích hợp chính thức ứng dụng VNeID.

Theo ông Hoàng Minh Tiến, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng lỗ hổng bảo mật để vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học, cuối năm 2025, NHNN đã ban hành Thông tư 77/2025 sửa đổi quy định về an toàn, bảo mật đối với dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng; đồng thời yêu cầu các TCTD tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận.

“Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về an toàn, bảo mật theo thông lệ quốc tế và phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến”, ông Tiến cho hay.

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NHUNG NGUYỄN