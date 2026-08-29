Phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa trong ngày đầu nghỉ lễ

Sáng 29-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, phụ huynh vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa (SGK) cho con tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM.

Phụ huynh mua SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM sáng 29-8

Từ 8 giờ sáng, trụ sở NXBGDVN (số 231 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TPHCM) đã có đông phụ huynh xếp hàng chờ mua SGK. Tuy số lượng người mua vẫn rất đông nhưng nhờ có nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ nên không xảy ra tình trạng chen chúc.

Chị Nguyễn Ngọc Nga (ngụ ở phường Hòa Hưng, TPHCM), có con học lớp 2, Trường Tiểu học Bắc Hải, cho biết, sáng nay là lần thứ 5 chị ghé trụ sở NXBGDVN tại TPHCM để mua SGK cho con và cháu ở quê.

"Tôi đã mua gần đủ SGK cho con và cháu ở quê, chỉ còn thiếu sách Toán, Tiếng Việt và Tin học lớp 2. Hôm nay sách Tin học đã có nhưng sách Toán và Tiếng Việt lớp 2 tập 1 chưa có, nhân viên hẹn sau lễ sẽ được bổ sung nguồn hàng", chị Ngọc Nga kể.

Phụ huynh xếp hàng mua SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM sáng 29-8

Tương tự, phụ huynh Ngọc Lan (ngụ ở phường Chánh Hưng, TPHCM) tranh thủ ngày đầu tiên nghỉ lễ đến mua sách bài tập cho cháu đang học lớp 3. Phụ huynh này cho biết dù đông người xếp hàng mua SGK nhưng không phải chờ đợi lâu. SGK được chia theo từng khối lớp. Ở mỗi kệ sách đều có nhân viên hỏi nhu cầu hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh lấy sách.

Khu vực tính tiền sau khi phụ huynh đã tìm được SGK cần mua

Còn em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 9, cho hay, em còn thiếu sách Công nghệ, Lịch sử - Địa lý, Tin học và Toán tập 2. Nhờ tranh thủ đi mua trong ngày đầu tiên nghỉ lễ nên em đã mua được sách chuẩn bị cho năm học mới.

Niềm vui của một học sinh sau khi mua được SGK

Theo nhân viên NXBGDVN, để tránh tình trạng mua hộ hoặc trữ hàng trong bối cảnh nguồn cung đang hạn chế, mỗi lượt mua chỉ được mua SGK ở một khối lớp. Nếu phụ huynh có nhu cầu mua thêm SGK ở khối lớp khác phải xếp hàng ở lượt khác.

Theo thông báo của NXBGDVN tại TPHCM, SGK được bán xuyên lễ trong khung giờ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh.

THU TÂM