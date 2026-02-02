Nhóm cổ phiếu dầu khí, tiêu dùng tăng mạnh

Dù vẫn trụ trên mốc 1.800 điểm, VN-Index đã quay đầu giảm điểm, chấm dứt chuỗi 2 phiên phục hồi trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 2-2, VN-Index có thời điểm giảm hơn 50 điểm về 1.778 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm còn gần 23 điểm, chốt phiên ở mức 1.806,05 điểm.

Nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu ảnh hưởng mạnh đến VN-Index. Trong đó, chỉ riêng bộ tứ nhà Vingroup giảm sâu (VIC, VRE và VHM giảm sàn, VPL giảm 6,2%) đã góp phần kéo VN-Index giảm khoảng 26 điểm, trong khi chỉ số này chốt phiên giảm gần 23 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng nghiêng về sắc đỏ: SHB giảm 1,56%, HDB giảm 1,77%, VPB giảm 1,42%, MSB giảm 1,61%, VIB giảm 1,69%; VCI giảm 1,77%, SSI giảm 1,12%, VIX giảm 3,1%, VCK giảm 1,42%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn là điểm sáng của thị trường, tăng mạnh: PVD, PVC tăng trần, BSR tăng 6,7%, OIL tăng 5,59%, PVS tăng 5,95%, PVT tăng 4,59%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng tăng mạnh: DGW, MSH, PET tăng trần, FRT tăng 3,3%, TCM tăng 4,12%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 22,54 điểm (1,23%) còn 1.806,5 điểm với 210 mã giảm, 128 mã tăng và 41 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 4,26 điểm (1,66%) lên 260,39 điểm với 72 mã tăng, 80 mã giảm và 51 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 31.900 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 34.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lớn, gần 1.456 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 543 tỷ đồng, VHM hơn 330 tỷ đồng và VCB gần 193 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN