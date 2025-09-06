Chương trình Áo ấm đến trường: Chủ cơ sở Như Lan trao tặng 2.000 chiếc áo

Sáng 5-9, trong không khí chào đón năm học mới, với mong muốn chia sẻ cùng học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bà Nguyễn Thị Dậu (chủ cơ sở Như Lan) trao tặng 2.000 chiếc áo ấm, thông qua Báo SGGP kịp thời chuyển đến học sinh. Đại diện Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận sự hỗ trợ này.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận áo ấm do bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan, trao tặng. Ảnh: VIỆT NGA

Chương trình Áo ấm đến trường là một trong nhiều hoạt động thuộc chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường do Báo SGGP tổ chức từ đầu năm 2023 đến nay. Bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ: Chương trình sẽ trao tặng áo ấm đến học sinh tiểu học và THCS ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; cùng với đó là học bổng, tập vở, bút viết, cặp sách, sữa, quà bánh...

Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân bằng hiện vật là áo ấm hoặc kinh phí ủng hộ để chương trình không ngừng lan tỏa, có thêm nhiều trẻ em được chăm lo.

“Với học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, áo ấm không chỉ là vật dụng thiết yếu bảo vệ sức khỏe khi đến trường vào mùa lạnh, bão lụt mà còn mang đến niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các em bền bỉ theo đuổi con chữ. Chương trình thật sự ý nghĩa và chạm được đến trái tim tôi”, bà Nguyễn Thị Dậu bộc bạch.

Tại buổi tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Dậu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Báo SGGP trong chương trình Áo ấm đến trường và hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh ở các điểm trường khó khăn.

