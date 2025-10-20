Những “bông hồng thép” Việt Nam lan tỏa yêu thương trên đất châu Phi

Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những người phụ nữ Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang lan tỏa hình ảnh kiên cường, nhân hậu và bản lĩnh giữa lòng châu Phi đầy nắng gió.

Chi hội Phụ nữ Đội công binh Việt Nam tại Abyei tổ chức làm bánh nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Tại vùng đất Abyei, các nữ quân nhân của Đội Công binh số 4 Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện đẹp về “bông hồng thép” nơi tiền tuyến. Dù mới tiếp nhận nhiệm vụ trong điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt nhưng họ đã nhanh chóng ổn định, bắt nhịp công việc, thể hiện sự chuyên nghiệp, tận tụy và tinh thần đoàn kết cao.

Từ quân y, thông tin liên lạc đến hậu cần, các chị không chỉ hoàn thành xuất sắc chuyên môn mà còn là “cầu nối hòa bình” giữa lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam với người dân bản địa.

Các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 lan tỏa tinh thần 20-10 tại vùng đất châu Phi xa xôi

Nhân dịp 20-10, Chi hội Phụ nữ của Đội Công binh số 4 tổ chức lễ kỷ niệm giản dị mà đầy ý nghĩa. Những bông hoa đồng nội do chính tay các chị trồng, những chiếc bánh truyền thống mang hương vị quê hương được làm trong điều kiện thiếu thốn đã trở thành biểu tượng của tình đồng đội và tinh thần vượt khó.

Dưới ánh nắng châu Phi, tà áo dài thiên thanh của các nữ quân nhân tung bay, như lời khẳng định mạnh mẽ về bản sắc văn hóa Việt Nam giữa Phái bộ UNISFA.

Chi hội Phụ nữ Đội công binh Việt Nam tại Abyei trao quà cho học sinh cấp 2 tại Abyei

Không chỉ dừng ở hoạt động nội bộ, các chị còn chủ động lan tỏa tinh thần nhân ái qua nhiều hoạt động cộng đồng: tặng quà, trao lương thực cho học sinh Trường cấp II Abyei, cung cấp nước sạch, tổ chức giao lưu với người dân địa phương. Chính sự tận tâm và gần gũi ấy đã giúp hình ảnh người lính Việt Nam trở nên thân thương, tin cậy trong lòng người dân châu Phi.

Hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam tại Nam Sudan

Cùng thời điểm đó, tại Bentiu (Nam Sudan), Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, tọa đàm chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ". Buổi gặp gỡ không chỉ tôn vinh truyền thống phụ nữ Việt Nam mà còn tăng cường gắn kết giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình. Những tiết mục văn nghệ, giao lưu ẩm thực và chia sẻ kinh nghiệm công tác đã tạo nên không khí ấm áp, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người phụ nữ Việt – dịu dàng mà kiên cường, nhân hậu mà bản lĩnh.

Dù ở Abyei hay Bentiu, hình ảnh các nữ quân nhân Việt Nam đang ngày càng tỏa sáng, họ không chỉ là biểu tượng của hòa bình mà còn là minh chứng sống động cho phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

MAI AN