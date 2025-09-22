247 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22-9, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan (UNMISS) và Khu vực Abyei (UNISFA).

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại TPHCM và trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Cục GGHB Việt Nam (Hà Nội). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, BVDC 2.7 gồm 63 quân nhân, được tuyển chọn từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội và đơn vị trong toàn quân. Đơn vị sẽ thay thế BVDC 2.6 tại Phái bộ UNMISS.

Đội Công binh số 4 có 184 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 179 quân nhân mới và 5 quân nhân từ Đội Công binh số 3, được huy động từ các lực lượng: Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, các quân khu, quân đoàn, binh chủng và cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

“100% cán bộ, nhân viên của BVDC 2.7 và Đội Công binh số 4 đã được quán triệt đầy đủ các quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ, pháp luật nước sở tại, pháp luật Việt Nam và kỷ luật quân đội. Các lực lượng đều bảo đảm đủ điều kiện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế" - Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, khẳng định.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ xuất quân BVDC 2.7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thượng tướng đề nghị các lực lượng phát huy tinh thần “Tự chủ – Tự tin – Tự lực – Tự cường – Tự hào dân tộc”, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động đóng góp vào cơ chế GGHB của LHQ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm, yêu chuộng hòa bình, góp phần vào an ninh khu vực và thế giới.

Phát biểu trước giờ lên đường, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7 khẳng định: “Tập thể bệnh viện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới đến bạn bè quốc tế”.

Đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 quân nhân và sĩ quan tham gia lực lượng GGHB LHQ, trong đó có 22 sĩ quan công an nhân dân và gần 200 nữ quân nhân, tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống toàn cầu.

Một số hình ảnh về lễ xuất quân

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các cán bộ, chiến sĩ lên máy bay chuẩn bị khởi hành đến Nam Sudan Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nụ hôn chào tạm biệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

THÀNH SƠN