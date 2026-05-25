Những dấu ấn đặc biệt khép lại năm học 2025-2026

Cuối tháng 5, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, tạo nên dấu ấn đặc biệt, khép lại năm học 2025-2026.

* Trường THCS Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa) tổ chức chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng lần thứ I “NguyenTrai’s Got Talent - Tỏa sáng đam mê” năm học 2025-2026. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh, tạo nên một chương trình nghệ thuật sôi động và giàu cảm xúc.

Đêm chung kết có sự góp mặt của nhiều giám khảo là các nghệ sĩ, nhạc sĩ như: Nhạc sĩ Hoàng Lương, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nghệ sĩ ưu tú, biên đạo Hoàng Minh Hưng; Nhạc sĩ Hoàng Hữu Nguyên, Hội viên Hội Âm nhạc TPHCM; cô Nguyễn Thị Thanh Hoa, nhà giáo 3 lần đạt Huy chương vàng tiếng hát giáo viên toàn quốc.

Thầy Đào Vĩnh Bộ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh, giáo viên và phụ huynh thể hiện tài năng, tăng cường giao lưu, đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - học sinh. Sau vòng sơ khảo trực tuyến, từ 81 tiết mục, Ban tổ chức đã lựa chọn 23 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Đêm chung kết mang đến nhiều tiết mục được đầu tư công phu, đa dạng với các thể loại: dancesport, nhảy múa, đơn ca, song ca, kịch, võ thuật, thư pháp, thuyết trình tiếng Anh, độc tấu piano và cắm hoa nghệ thuật. Nhiều phần thi để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như tiết mục dancesport sôi động, các bài thuyết trình tiếng Anh về bảo vệ môi trường, trò chơi điện tử, tiết mục võ thuật đầy khí thế, các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, thầy cô cùng những màn độc tấu piano chuyên nghiệp…

Điểm đặc biệt của cuộc thi là sự tham gia của cả giáo viên và phụ huynh học sinh trong nhiều tiết mục biểu diễn, tạo nên không khí gần gũi, gắn kết.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 15 giải ba cho những tiết mục xuất sắc nhất của cuộc thi.

Dịp này, nhà trường còn trao giải Cúp bóng đá Nguyễn Trãi cho các tập thể và cá nhân. Trong đó, lớp 7.4 giành chức vô địch, lớp 6.7 đạt giải nhì, lớp 7.8 đạt giải ba. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về em Lý Minh Thành và thủ môn xuất sắc nhất là em Trần Gia Khang, đều là học sinh lớp 7.8.

* CLB Sáng Tạo - Nghệ thuật Trường THCS Phước Thắng (phường Phước Thắng) vừa tổ chức chương trình gây quỹ “Ươm mầm tri thức” bằng những sản phẩm handmade làm từ vật liệu tái chế.

Để chuẩn bị cho chương trình, tranh thủ thời gian sau giờ học, các thành viên CLB cùng nhau lên ý tưởng, phác thảo mẫu và bắt tay vào tạo nên những sản phẩm handmade như tranh vỏ sò, thiệp và những món quà lưu niệm nhỏ xinh…

Bên cạnh việc làm sản phẩm, các em còn tự chuẩn bị gian hàng, thiết kế bảng tên và trang trí không gian trưng bày. Em Mai An học sinh lớp 6.6, thành viên CLB chia sẻ: “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi những món đồ nhỏ do mình làm ra có thể giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên phụ trách CLB Sáng Tạo - Nghệ thuật, chương trình giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm và đặc biệt là gieo vào các em tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. “Mỗi sản phẩm đều mang theo tình cảm và sự cố gắng của các thành viên CLB. Hoạt động này giúp các em hiểu rằng, dù còn nhỏ, các em vẫn có thể làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh”, cô Hiền nói.

Chương trình đã gây quỹ được 5 triệu đồng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và góp thêm những đầu sách mới cho thư viện trường.

* Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng Trường THCS Văn Lương (xã Long Điền) tổ chức chương trình giáo dục di sản văn hóa cho các em học sinh.

Trong chương trình, các em đã được tham quan, trải nghiệm nhiều công trình, địa danh mang giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu tại địa phương như: Nhà Lớn Long Sơn, Bạch Dinh cùng một số di tích nổi bật khác của địa phương. Tại Nhà Lớn Long Sơn, học sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc độc đáo và những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Không gian cổ kính, trang nghiêm cùng các hiện vật được lưu giữ đã giúp các em hiểu thêm về truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng.

Còn tại Bạch Dinh, công trình kiến trúc nổi tiếng gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử của Vũng Tàu, các em hiểu thêm về lịch sử hình thành công trình, kiến trúc phương Tây cổ điển và những giá trị lịch sử còn lưu giữ đến ngày nay.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh còn được tham quan Nhà truyền thống Trường THCS Văn Lương (ngôi trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) và tham quan trưng bày triển lãm. Bên cạnh đó, các em được trải nghiệm giao lưu với nghệ nhân, chơi các trò chơi dân gian và dự chương trình nghệ thuật “Giữ hồn di sản phương Nam”.

Chương trình đã mang đến cho các em học sinh những kiến thức bổ ích ngoài sách vở, từ đó góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

KHÁNH CHI