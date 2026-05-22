Hành động để kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam

Ngày 22-5, tại Hà Nội, Trang thông tin điện tử Soha.vn phối hợp với Trường Đại học Đại Nam đã khai mạc hội thảo “Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục và các giảng viên, sinh viên.

Thông tin tại hội thảo cho biết, một khảo sát online do Soha.vn thực hiện tháng 4-2026 với hơn 9.200 sinh viên ở 10 trường đại học cho thấy, hơn 33% trả lời họ đang phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được chọn lại, gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình đang theo học.

60% sinh viên cho biết, hoàn toàn tự quyết định ngành mình học, hơn 20% chọn ngành theo lời bố/mẹ, còn lại gần 20% vào đại học mà không hề có định hướng rõ ràng. Khi được hỏi "nếu có cơ hội chọn lại, có đổi ngành học không?", hơn 3.000 sinh viên (33%) cho biết “đang phân vân”, và hơn 700 người (8%) cho biết chắc chắn sẽ chọn một ngành khác.

Cứ mỗi 10 sinh viên thì có hơn 3 người thừa nhận đang chịu áp lực từ khá cao đến rất cao, 5 người thấy áp lực bình thường.

Với câu hỏi có tự tin xin được việc làm sau khi ra trường hay không, gần 100 sinh viên chấm điểm 0 tuyệt đối, thể hiện các em lo lắng cho tương lai và có hơn 15% sinh viên (gần 1.400 người) chấm từ 5 điểm trở xuống cho câu này.

Đặc biệt, trong cuộc khảo sát ở nhóm cựu sinh viên, 32% người phản hồi rằng, chắc chắn sẽ chọn lại ngành khác…

Từ kết quả khảo sát này, các ý kiến tại hội thảo cho rằng, nhiều sinh viên thiếu tự tin về cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Sự bất an ấy là tình trạng của không ít người trẻ hiện nay - những người có nhiều cơ hội hơn các thế hệ trước, nhưng cũng phải đối diện với nhiều áp lực và bất định hơn bao giờ hết. Do đó, câu chuyện “đại học hạnh phúc” không chỉ là vấn đề giáo dục, mà còn là câu chuyện phát triển con người.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đều đồng tình, giáo dục đại học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn phải là nơi kiến tạo những thế hệ con người có khả năng xây dựng và vun đắp hạnh phúc cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

PGS-TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, từ năm 2019, khái niệm “hạnh phúc” tại trường học bắt đầu được thúc đẩy mạnh mẽ ở các trường THPT và hiện nay, khái niệm trường đại học hạnh phúc bắt đầu được đề cập tới trong bối cảnh các trường đại học chuyển mình từ mô hình nghiên cứu hàn lâm sang đổi mới sáng tạo. Khi người học cảm thấy hạnh phúc, được truyền cảm hứng và được phát triển bản thân thì mới có thể sáng tạo và bứt phá.

Mô hình "đại học hạnh phúc" là nơi giảng viên được tôn trọng, được tạo điều kiện phát triển và tìm thấy niềm vui trong nghề nghiệp; sinh viên được trang bị đầy đủ năng lực, đảm bảo có việc làm và tự tin bước vào đời; nhà trường phát triển bền vững, nhận được sự tin tưởng từ xã hội và tạo ra những giá trị tích cực cho đất nước.

Theo ý kiến các chuyên gia, trong một thế giới mà AI có thể thay đổi gần như mọi nghề nghiệp, sinh viên cần nhất không chỉ là thêm kiến thức, mà còn là nội lực tinh thần, khả năng thích nghi và cảm giác mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chuẩn bị những hành trang đó cho sinh viên là sứ mệnh của một “trường đại học hạnh phúc”.

LÂM NGUYÊN