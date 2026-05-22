Sinh viên đại học các ngành công nghệ chiến lược được học bổng cao nhất 5,5 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Thầy và trò ngành Điện - Điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) trong giờ thực hành tại phòng thí nghiệm. Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người học là công dân Việt Nam đang theo học hình thức đào tạo chính quy các chương trình đào tạo quy định, bao gồm: sinh viên chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ.

Danh sách 15 nhóm ngành đào tạo có các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng gồm: sinh học; sinh học ứng dụng; khoa học vật chất; khoa học trái đất; toán học; thống kê; máy tính; công nghệ thông tin; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; vật lý kỹ thuật; kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; kỹ thuật mỏ; xây dựng.

Nghị định quy định rõ tiêu chuẩn được hưởng học bổng.

Nghị định quy định mức học bổng theo tháng được quy định theo trình độ đào tạo và nhóm chương trình, ngành đào tạo. Cụ thể, đối với sinh viên trình độ đại học, chương trình đào tạo tài năng là 5,5 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 4,2 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược 3,7 triệu đồng/tháng.

Đối với học viên trình độ thạc sĩ, chương trình đào tạo tài năng là 7,4 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 6,3 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược 5,5 triệu đồng/tháng.

Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 8,4 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược 7,4 triệu đồng/tháng.

Sinh viên được hưởng học bổng 10 tháng/năm; tổng thời gian hưởng học bổng không quá 4 năm với chương trình đào tạo cử nhân và không quá 5 năm với chương trình đào tạo kỹ sư có tổng số tín chỉ từ 150 trở lên.

Học viên cao học được hưởng học bổng 12 tháng/năm; tổng thời gian hưởng học bổng không quá 2 năm.

Nghiên cứu sinh được hưởng học bổng 12 tháng/năm; tổng thời gian hưởng học bổng không quá 3 năm đối với nghiên cứu sinh có đầu vào trình độ thạc sĩ, không quá 4 năm đối với nghiên cứu sinh có đầu vào trình độ đại học.

Người học chương trình đào tạo tích hợp trình độ đại học thạc sĩ được hưởng học bổng 12 tháng/năm trong thời gian không quá 3 năm theo chế độ sinh viên đại học và không quá 2 năm theo chế độ học viên cao học.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2026.

Chính sách học bổng này được áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, thời điểm cấp học bổng tính từ ngày 1-9-2026.

PHAN THẢO