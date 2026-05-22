Những lưu ý "vàng" cho thí sinh trước ngày thi đánh giá năng lực

Sáng 24-5, hơn 170.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh đăng ký tăng kỷ lục so với mọi năm.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Thí sinh đăng ký tăng đột biến, mở rộng điểm thi

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục (ĐHQG TPHCM), tính đến nay có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2. Cụ thể, có 109.957 thí sinh đã tham dự đợt 1 và 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký đợt 2 năm nay tăng 77,25%. Con số này cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học.

Theo kế hoạch, kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24-5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, TP Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Bản đồ phân bố địa điểm tổ chức kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2026 - Ảnh: THANH HÙNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao của đợt 2 năm 2026, ĐHQG TPHCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1. Do đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố. Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Tính đến nay, ĐHQG TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các trường đại học đối tác, địa phương và các bên liên quan trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự và tổ chức kỳ thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Thí sinh chuẩn bị gì trước ngày thi

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 24-5. Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hội đồng thi chuẩn bị chu đáo theo đúng kế hoạch. Do đó, thí sinh cần chuẩn bị tâm lý thoải mái để hoàn thành kỳ thi.

TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, cấu trúc đề thi được giữ ổn định so với năm 2025 và như đợt 1. Theo đó, bài thi có 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút, đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh về sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), lập luận logic và tư duy khoa học. Trong khoảng thời gian này, thí sinh cần chú ý ôn tập một cách khoa học đồng thời chuẩn bị toàn diện cả về sức khỏe thể chất lẫn tâm lý để có thể thể hiện tốt nhất năng lực của mình trong kỳ thi.

Cán bộ kiểm tra thông tin thí sinh vào phòng thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2026 - Ảnh: THANH HÙNG

Cùng với đó, TS Nguyễn Quốc Chính dành 6 lời khuyên dành cho thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNL đợt 2 như sau:

Thứ nhất là ôn tập thông qua việc hệ thống hóa, không nên học thêm kiến thức mới. Thí sinh nên dành thời gian để hệ thống hóa lại kiến thức đã có. Duy trì việc đọc nhẹ để giữ nhịp tư duy; não bộ lúc này cần được nghỉ ngơi để "lắng" kiến thức hơn là tiếp tục tiếp nhận thêm.

Thứ hai là ưu tiên giấc ngủ như một phần của việc chuẩn bị thi. Nhiều thí sinh có xu hướng thức khuya ôn bài trong những ngày sát kỳ thi, nhưng đây là điều nên tránh. Thiếu ngủ làm giảm đáng kể tốc độ xử lý thông tin, khả năng tập trung và độ chính xác khi làm bài – những yếu tố then chốt trong một kỳ thi đánh giá tư duy. Đặc biệt, tối trước ngày thi nên tắt thiết bị điện tử sớm và nghỉ ngơi đúng giờ để bước vào phòng thi với trạng thái tỉnh táo nhất.

Thứ ba là giữ chế độ ăn uống bình thường, không để cơ thể bị xáo trộn. Thí sinh nên ăn uống đều đặn, đủ chất trong những ngày này và tránh các loại thực phẩm lạ hoặc chưa qua chế biến kỹ có nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa. Sáng ngày thi, dù cảm thấy chưa đói, thí sinh vẫn nên ăn sáng trước khi đến điểm thi vì não bộ cần năng lượng để duy trì sự tập trung trong suốt 150 phút làm bài.

Thứ tư giữ tâm lý ổn định, không để lo âu trở thành áp lực. Cảm giác hồi hộp trước kỳ thi là phản ứng hoàn toàn tự nhiên và ở mức độ vừa phải thậm chí giúp thí sinh tập trung hơn. Cần tránh để lo âu lan rộng do nghe các thông tin không chính thức, so sánh mức độ chuẩn bị với người khác hoặc tự nghi ngờ bản thân vào thời điểm này.

Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Thứ năm là chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và các vật dụng làm bài từ tối hôm trước. Tối trước ngày thi, thí sinh nên kiểm tra và xếp sẵn vào túi toàn bộ vật dụng cần thiết gồm phiếu báo dự thi, CCCD hoặc căn cước bản gốc còn hiệu lực (lưu ý đây phải là bản gốc, không được thay thế bằng bản photo hay ảnh chụp), bút chì 2B, bút mực xanh hoặc đen, tẩy và thước kẻ. Thí sinh cũng cần xác nhận lại địa điểm phòng thi và số báo danh trên cổng thông tin chính thức của kỳ thi, đồng thời tính toán lộ trình di chuyển để có mặt tại điểm thi trước ít nhất 30 đến 45 phút. Việc đến sớm giúp thí sinh có thời gian ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi.

Thứ sáu là vận dụng kỹ năng làm bài để sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Trong phòng thi, thí sinh nên ưu tiên làm những câu chắc chắn trước, đánh dấu các câu khó và quay lại sau. Tránh để một câu khó chiếm quá nhiều thời gian trong khi còn nhiều câu dễ hơn chưa được xử lý. Vì kỳ thi không trừ điểm khi trả lời sai, thí sinh không nên bỏ trống bất kỳ câu nào; với những câu không chắc, hãy dùng phương pháp loại trừ để chọn phương án hợp lý nhất. Một lưu ý thực tế là nên tô phiếu trả lời ngay sau khi chọn xong từng câu thay vì để dồn lại cuối giờ, tránh trường hợp tô nhầm hàng hoặc không kịp hoàn thành phiếu khi hết giờ.

Kỳ thi Đánh giá năng lực không kiểm tra trí nhớ mà đo lường khả năng tư duy và xử lý thông tin. Thí sinh nào bước vào phòng thi với trạng thái thể chất tốt, tinh thần ổn định và kỹ năng làm bài bài bản sẽ có điều kiện tốt nhất để thể hiện đúng năng lực thực sự của mình.

