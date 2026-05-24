Sáng 24-5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á bằng tiếng Anh năm 2026.

Các thí sinh đoạt giải tại Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á bằng tiếng Anh năm 2026. Ảnh: THANH HÀ

Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Sau gần 7 tháng tranh tài sôi nổi, vòng chung kết quốc gia Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 quy tụ 1.285 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12 tranh tài (được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc).

Thí sinh đạt giải Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á bằng tiếng Anh năm 2026. Ảnh: THANH HÀ

Trước khi bước vào vòng chung kết quốc gia, các thí sinh trải qua vòng loại kéo dài từ tháng 11-2025 đến tháng 4-2026, với hình thức kết hợp thi trực tuyến trên toàn quốc và thi trực tiếp tại một số địa phương.

Vòng chung kết quốc gia AIMO được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp. Thí sinh làm bài trên giấy theo quy định của AIMO quốc tế, điền kết quả (câu trả lời ngắn) bằng tiếng Anh.

Trao giải Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á bằng tiếng Anh năm 2026. Ảnh: THANH HÀ

22 tỉnh thành có học sinh đạt giải, trong đó, Hà Nội dẫn đầu với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương. Ban Tổ chức trao hơn 700 huy chương và 9 cúp vô địch quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối.

Những thí sinh có thành tích cao nhất và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của AIMO quốc tế ở từng khối lớp được đề cử vào Đội tuyển AIMO Việt Nam, đại diện quốc gia tham dự Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 tại Hà Nội vào đầu tháng 8 tới.

Đấu trường toán học châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi toán học quốc tế uy tín, thường niên quy tụ học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế.

LÂM NGUYÊN