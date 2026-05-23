Hơn 4.700 thí sinh giành suất vào học lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Sáng 23-5, hơn 4.700 học sinh lớp 9 đến từ các trường THCS trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu vào sáng 23-5

Tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu (cơ sở An Đông), từ 6 giờ sáng đã có rất đông thí sinh có mặt tại điểm thi.

Chị Lê Thị Bích Ngọc, phụ huynh em Lê Thiện Nhân, học sinh Trường THCS Hoà Bình (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) cho biết, hai mẹ con rời nhà từ 4 giờ sáng nay, đến điểm thi lúc 5 giờ 30 phút. Tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, Thiện Nhân xác định là một cơ hội thử sức. Nếu không trúng tuyển, em sẽ tiếp tục dự thi vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (tỉnh Đồng Nai).

Tương tự, với Nguyễn Hoàng Huy, học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), em đăng ký thi môn chuyên Toán vào Trường Phổ thông Năng khiếu. Em lên TPHCM từ hôm qua (22-5) và ở lại nhà bà con trong hai ngày diễn ra kỳ thi. Nếu trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu, em sẽ ở lại TPHCM trọ học để theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Phụ huynh chúc con thi tốt trước khi các sĩ tử bước vào phòng thi

Còn Nguyễn Linh Giang, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng, TPHCM), em đăng ký dự thi hai môn chuyên là Sinh học và Ngữ văn.

"Em không quá áp lực với kỳ thi này vì hơn một tuần sau đó phải tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức. Việc dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu như một cơ hội cho em làm quen không khí phòng thi, rèn kỹ năng phân bổ thời gian làm bài", Linh Giang chia sẻ.

Riêng với Nguyễn Linh Khánh Hà, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Hội Đông, TPHCM), em đăng ký hai môn chuyên Hoá học và Ngữ văn. Nếu không trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu, em tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phú Nhuận.

Thí sinh thoải mái, tự tin trước giờ lên phòng thi

Điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu có 32 phòng thi, mỗi phòng dao động từ 20-28 thí sinh.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 cơ sở Trường Phổ thông Năng khiếu là 595 học sinh. Như vậy, tỷ lệ chọi của kỳ thi tuyển sinh năm nay là gần "1 chọi 8" thí sinh.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5 tại 4 điểm thi gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (cơ sở An Đông); Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn); Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM (phường Vườn Lài) và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (phường Hòa Hưng).

Trang thủ xem lại bài trước giờ thi

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên.

Lịch thi của Trường Phổ thông Năng khiếu:

THU TÂM